عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات حياة كريمة بمطوبس.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

«مستقبل وطن» كفر الشيخ: حل أزمة المواصلات ببعض المراكز قريبا

لجنة لتقييم واعتماد بنك الدم بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

كما استعرض محافظ كفر الشيخ الاعمال الجارية في العديد من المشروعات بحياة كريمة بقرى مركز مطوبس وتوابعها من مشروعات صرف صحي وتحسين مياه الشرب، وتبطين الترع، والأعمال الجارية بالمدارس ما بين انشاء جديدة جاري وإحلال وتجديد تم الانتهاء منها، إضافة لمجمعات المصالح الحكومية، مؤكداً أنه يتابع الأعمال الجارية على مدار الساعة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تلك المبادرة والتي ستغير وجه الحياة بقرى مطوبس وتوابعها، مشيداً بأهالي مركز مطوبس على التعاون المثمر من أجل الانتهاء من تلك المشروعات.

ووجه محافظ كفر الشيخ بالإعلان عن الأعمال الجارية بالقرى ليتعرف الجميع على كم الأعمال الجارية ونسب التنفيذ ، داعيا أعضاء مجلس النواب بزيارة تلك المواقع ، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " إننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ.

 

كما استمع محافظ كفر الشيخ لطلبات النواب التي تشمل العديد من القطاعات الخاصة بدوائرهم، موجهاً بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي ، وما تم طرحه هذا العام، كما وجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بالمديرية والقطاعات للقاح كورونا المستجد.

FB_IMG_1635015121398
FB_IMG_1635015121398
FB_IMG_1635015119104
FB_IMG_1635015119104
FB_IMG_1635015115149
FB_IMG_1635015115149
FB_IMG_1635015112453
FB_IMG_1635015112453
صرف صحي كفر الشيخ حياة كريمة المصالح الحكومية محافظ كفر الشيخ التنمية الشاملة تبطين الترع

موضوعات متعلقة

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ كفر الشيخ

«مستقبل وطن» كفر الشيخ: حل أزمة المواصلات ببعض المراكز قريبا

لجنة لتقييم واعتماد بنك الدم بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

ورش عمل للأطفال ويوم ترفيهي لفريق التمكين الثقافي بمتحف آثار كفر الشيخ

إزالة 196 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ

عادل حسنين رئيسًا لنادي دسوق الرياضي.. وإيهاب عارف نائبًا

طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن تأخر صرف مستلزمات الإنتاج في كفر الشيخ

الأسبوع المقبل .. فصل الكهرباء عن بعض القرى في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

لن يشاهد في مصر .. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس خلال ديسمبر

خلال 15 دقيقة فقط.. أسرع مشروب طبيعي لتخفيض السكر

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

بكثير من التمويهات.. العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو X1 2023.. صور

بالصور.. كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11

ديربي إيطاليا .. قائمة يوفنتوس تشهد عودة ديبالا أمام إنتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

بعد اجتماع المركزي.. تفاصيل شهادات الادخار الأعلى فائدة

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

محمد صلاح: بـ رأسي.. أنا أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

فيديو

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

مخنوقة داخل شقتها .. لغز وفاة امرأة وهي حامل في الشهر الثامن

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ