لطلاب جامعة القاهرة.. اعرف خطوات الاشتراك في مسابقة السباحة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 02:00 ص 10/24/2021 2:00:56 AM

أعلنت اللجنة الرياضية بإدارة رعاية الشباب بكلية الاعلام جامعة القاهرة، عن بدء الكلية في الألعاب الرياضية.

كما دعت إدارة اللجنة الرياضية، الطلاب؛ للمشاركة فى بطولات الجامعة الرياضية للكليات للألعاب الفردية والجماعية .



و أوضحت كلية الاعلام، الألعاب الفردية وهى: سباحة - تنس أرضى -تنس طولة - العاب قوى اسكواش - كاراتيه -تجديف - تايكوندو - رفع اثقال - كمال أجسام- مصارعة -سلاح .

بينما تتمثل الالعاب الجماعية فى: كرة القدم - كرة طائرة - كرة سلة - كرة يد .

وشددت الكلية على جميع الطلاب (طلبة - طالبات) أنه من يريد الاشتراك ؛ فعليه بسرعة التوجه لادارة رعاية الشباب بالدور الرابع بالكلية للتسجيل وعمل استمارة نشاط لدىى مسئول النشاط الرياضى.