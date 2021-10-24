تجديد حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في جراج بمنشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح منشأة ناصر، تجديد حبس، 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل غرفة بجراج انتظار بدائرة القسم.

وسبق أن أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج انتظار سيارات بمنطقة منشأة ناصر.

وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام 3 أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم ، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج انتظار سيارات بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج المُشار إليه ملك أحدهم، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 20 مترا، وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال التنقيب .

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.