حسنى عبد ربه: حزين لما وصل إليه نادي الإسماعيلي .. فيديو

حل الكابتن حسنى عبد ربه لاعب نادى الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق،ضيفا على برنامج مساء دى ام سى، متحدثا على مشواره الكروى ومشاكل نادى الأسماعيلى.

وأكد حسنى عبد ربه حزنه على ما وصل إليه نادى الأسماعيلى،مؤكدا أن بعض رؤساء النادى كان يهمهم مصلحتهم الشخصية قبل مصلحة النادى.

وأوضح، حسنى عبد ربه، أن الأشخاص الذين يعملون مع رؤساء النادى الاسماعيلى تسببوا فى كثير من المشاكل مثل قطاع تدنى قطاع الناشئين.

انتخابات الدراويش.. الإسماعيلى يطلب تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا فى الدورى

طالب مسئولو نادى الإسماعيلى، رابطة الأندية المحترفة بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها 31 أكتوبر الجاري فى الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت مطالبة الإسماعيلى بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بشأن الانشغال بإقامة انتخابات النادى، والمقرر إقامتها 31 أكتوبر أى فى نفس يوم المباراة.

على جانب آخر، وضع طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، برنامجا تأهيليا خاصا للنامبيى شيلونجو، مهاجم الفريق، قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها فى افتتاحية الدوري المصري الممتاز.

وعاد شيلونجو للانضمام إلى تدريبات الإسماعيلى قبل عدة أيام قليلة بعد المشاركة مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى طلعت يوسف إلى تجهيز شيلونجو بأفضل شكل ممكن للاعتماد عليه فى قيادة هجوم الإسماعيلى خلال الموسم الكروى الجديد فى ظل قناعات الجهاز الفنى بقدرات اللاعب الفنية .