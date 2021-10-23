خلال العام المالي المقبل.. مصر تطرح أول صك سيادي|تفاصيل

تستهدف وزارة المالية خلال العام المالي المقبل الذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو 2022، في طرح أول صك سيادي بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الصكوك.



قال مصدر بارز بوزارة المالية لـ صدى البلد، إن الوزارة تستهدف للاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة لدعم الخزانة العامة، مؤكدا أن الوزارة بصدد إجراء عدد من الترتيبات الخاصة بإنشاء شركة حكومية ستكون متخصصة في طرح أول صك سيادي خلال العام المالي القادم.



أضاف المسئول أن الحكومة تستهدف الاستفادة من سوق الصكوك الذي يبلغ عالميا بقيمة 3.2 تريليون دولار، مؤكدا أن مصر تعد سوقا واعدا وجاذبا للاستثمار الأجنبي.



وأوضح المسئول أن وزارة المالية نجحت خلال الفترة الأخيرة من طرح سندات دولية بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار علي 3 شرائح 6 و 12 و 30 عاما، مؤكدا أن مصر كانت من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أول سند أخضر بقيمة تبلغ 750 مليون دولار حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 5 مرات من جانب المستثمرين.

وأشار المسئول إلي أن الحكومة تسعي من خلال تلك الطروحات إعادة ضبط معدلات الدين العام وإطالة عمره بدون أي اعباء علي الخزانة العامة.

وتستهدف الحكومة من خلال وزارة المالية توسيع قاعدة المستثمرين علي أدوات الدين الحكومية بالتوازي مع اشادات مؤسسات التمويل الدولية.