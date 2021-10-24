جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

وقع وفي ليلة واحدة، حادثان مختلفان؛ الأول للشيفين غالية ويسري، والثاني للفنانة ملك أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر.

تفاصيل حادث ملك أحمد زاهر

ونشرت زوجة الفنان أحمد زاهر، صورة لابنتها ملك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى تعلن عن إصابتها.

وظهرت ملك أحمد زاهر فى الصورة وهى مصابة فى ذراعها اليسرى.

وقالت هدى زوجة أحمد زاهر: “لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا.. لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون.. قدر الله وماشاء فعل”.

حادث الشيف غالية والشيف يسري

كما تعرض الشيف يسري مقدم برنامج مطبخ الحياة على قناة الحياة الفضائية، لحادث تصادم مع الشيف غالية مقدم برنامج أكلة بلدي” بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: