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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. حالة صلاح السعدنى الصحية .. التحرش بـ بشرى 3 مرات.. محمد عبده : فرحت برؤيا موتي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت الكشف عن الحالة الصحية للفنان صلاح السعدنى ونجمات تعرضن للتحرش الجنسى، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

يحتفل بعيد ميلاده.. نقابة الممثلين لـ صدى البلد: صلاح السعدني بصحة جيدة
كشف عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح السعدنى والذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده.

وقال عزوز عادل : "الفنان صلاح السعدنى والملقب بالعمدة بحالة صحية جيدة ولا يعانى من أى مكروه حاليا وهو يعيش مع اسرته فى المرحلة الحالية.

رشيد عساف يكشف لـ صدى البلد سر رفضه تقديم شخصية حسن البنا
كشف الفنان رشيد عساف عن سر رفضه تقديم عمل درامى عن حياة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال رشيد عساف فى تصريح لـ “صدى البلد" : رفضت تقديم شخصية "حسن البنا" لانى شعرت بنوع من التوجيه من جانب الشركة المنتجة للعمل، وكانت وقتها فى فترة حكم الإخوان المسلمين الإرهابية مصر.

بشرى تتعرض للتحرش 3 مرات..فنانات وقعن فريسة للمتحرشين ..كارول ومنة شلبى الأشهر
أثارت الفنانة بشرى حالة من الجدل الواسع بعد اعترافها مرة أخرى بتعرضها الى التحرش الجنسى 3 مرات وذلك عبر لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس".

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجمات اللاتي اعترفن بتعرضهن إلى التحرش.

حريق واستقالة وخناقة وتجاهل وإصابة.. 6 أزمات مهرجان الجونة السينمائي..تفاصيل
شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام العديد من الأزمات التي حلت به قبل انطلاقه وبعد انطلاقه.

ويرصد صدى البلد أبرز الأزمات التي تعرض لها المهرجان .

أزمة يسرا وانتشال التميمي
في حوار مع موقع صدى البلد، أعلن انتشال التميمي عن الفنانين الذين سيكرمهم مهرجان الجونة السينمائي.

لكنه قال إن الفنانة يسرا لن تكون ضمن المكرمين في المهرجان، ولن يكون المهرجان قادرًا على الاحتفاء بها بسبب تواجدها ضمن إدارة المهرجان كعضو في اللجنة الاستشارية.

صلاح عبد الله: دفنت أخويا ورجعت أصور "الدادة دودى" في نفس اليوم
نشر الفنان صلاح عبد الله، تعليقا مؤثرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتذكر فيه رحيل شقيقه الأصغر أحمد عبد الله.

وقال صلاح عبد الله: “زي النهارده من ١٣سنة وأثناء التصوير فى الساحل للمشاهد المتبقية من فيلم الدادة دودي قبل رمضان بثلاثة أيام تقريباً فوجئت بخبر وفاة شقيقي الأصغر”.

وأضاف صلاح عبد الله: “نزلت دفنته وعملت العزاء فى نفس اليوم وعدت للتصوير مراعاة لظروف الأطفال اللى كانوا ولادي فى الفيلم وأسرهم وبالفعل أنهينا التصوير وعدت لأنفرد بأحزاني وأبكى أخى الصغير بحرقة وأقرا له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه”.

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو
أثار المطرب محمد عبده حالة من الجدل الواسع عبر إحدى اللقاءات التليفزيونية مع الاعلامى نيشان عندما تحدث عن رؤيا بالمنام وهو فى لحظة الموت.

وقال محمد عبده فى لقائه مع نيشان : "فارقت عديد من الاصدقاء والاحبة بسبب جائحة كورونا وكانت هناك مشاعر ممزوجة بين عدم القدرة على وداعهم والدعاء لهم عند قبورهم وامنيتنا بوداعهم.

صلاح السعدنى رشيد عساف بشري مهرجان الجونة السينمائي صلاح عبد الله محمد عبده

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