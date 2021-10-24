اتجرأت عليه.. مصطفى النمر يكشف تفاصيل الفوز على المنافس الألماني في المصارعة الحرة.. فيديو

قال الكابتن مصطفى النمر الحاصل على بطولة العالم فى المصارعة المقامة فى اليونان، إنه يلعب باسم مصر منذ 20 عاما رغم أنه يعيش فى أمريكا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": “وجدت استقبالا جيدا فى اليونان ولم أكن أتخيل أن أحصل على المركز الأول والمهم عندي بطولة الغد في الروماني أنا بطل باسم منتخب مصر مصارعة روماني”.

وأوضح: “الفارق بين المصارعة الحرة والرومانى مشيرا إلى أن المصارعة الرومانى أصعب بكثير"، ، مؤكدا أن المفاجأة أن يكسب النهائي 10 صفر.

ولفت إلى أن اللاعب عرض عيه رشوة فى الغداء قبل ماتش النهائي، وعرض عليه 3 آلاف يورو، معقبا: “الألمان لا يعرفون الهزار وكل ما كان يهمهم أن يجلبوا ميدالية وأن يرفعوا علم بلادهم".

وتابع: “انا كنت راجع أمريكا وأهلى في الصعيد طلبوا منى أن أغير التذكرة أنا أصلا من أسيوط، والمنافس الأول فى الروماني سويدي غدا والثانية كازاخستاني”.