بصور مع ابنه .. بدر بانون يعلق على سداسية الأهلى أمام بطل النيجر

علق بدر بانون لاعب النادى الأهلى على تأهل الفريق لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على الحرس الوطنية 6-1، ونشر عدة صور له مع ابنه عبر موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام ».

وعلق بدر بانون قائلا “ الحمد لله .. ديدو ”.

وحسم النادي الأهلي التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على الحرس الوطنية 6-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد الأهلي السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 .

شهدت الدقيقة الأولي من المباراة إهدار محمد شريف لاعب النادي الأهلي هدف محقق بشكل مبكر للغاية بعد مجهود فردي من وليد سليمان في اختراق منطقة الجزاء عقب تمريرة أرضية رائعة لمحمد شريف في مواجهة المرمى والذي سددها مباشرة بشكل غير متقن لتمر بجوار القائم الأيمن للمرمى.