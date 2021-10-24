منها 15 لمنطقة الشرقية.. منتخب مصر للكاراتيه يحصد 49 ميدالية في بطولة البحر المتوسط|صور

في اليوم الأول للبطولة

أقيمت أمس السبت فعاليات اليوم الأول لبطولة البحر الأبيض المتوسط الدولية للكاراتيه والمقامة بقبرص والتى شارك بها أكثر من 71 لاعبًا ولاعبة من أبطال منتخب مصر من بينهم 9 لاعبين من أبناء محافظة الشرقية.

وتصدرت مصر في اليوم الأول للبطولة نتائح الدول في حصد الميداليات حيث حقق لاعبو منتخب مصر فى اليوم الأول 49 ميدالية متنوعة..

وكان نصيب أبناء منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو النور، من تلك الميداليات 15 ميدالية ما بين الذهب والفضة والبرونز.

د. محمد سعيد أبو النور ووكيل الشباب والرياضة بالشرقية ورئيس الاتحاد

وجاءت نتائجهم كالآتى :

1- اللاعب الدولى عمرو عبدالحميد بطل نادى ههيا الرياضى حصد الميدالية الذهبية كوميتيه جماعى شباب والميدالية البرونزية للشباب فى ميزان 76ك

2- اللاعب الدولى محمود عبدالعزيز بطل نادى ههيا الرياضى حصد الميدالية الذهبية كوميتيه جماعى شباب والميدالية البرونزية للشباب فى ميزان 68ك

3- اللاعب الدولى أحمد سامح ضيف بطل نادى ههيا الرياضى حصد الميدالية الذهبية كوميتيه جماعى ناشئين والميدالية البرونزية للناشئين فى ميزان 70ك

4- اللاعب الدولى عمر ربيع وهدان بطل نادى ههيا الرياضى حصد الميدالية الذهبية كوميتيه فردى للناشئين فى ميزان 52ك والميدالية الفضية كوميتيه جماعى بنين للناشئين

5- اللاعبة الدولية رحمه محمد طلبة بطلة نادى الصفوة الرياضى حصدت اللميدالية الذهبية كوميتيه فردى ناشئات فى ميزان +54ك والميدالية البرونزية كوميتيه جماعى للناشئات

6- اللاعبة الدولية بسملة محمود حسن بطلة نادى ههيا الرياضى حصدت الميدالية البرونزية كوميتيه جماعى للشابات والميدالية البرونزية كوميتيه فردى شابات فى ميزان 59ك

7- اللاعبة الدولية جنة محمود حسن بطلة نادى ههيا الرياضى حصدت الميدالية البرونزية كوميتيه جماعى للناشئات والميدالية البرونزية كوميتيه فردى ناشئات فى ميزان 48ك

8- اللاعبة الدولية أروى مصطفى الغريب بطلة نادى ههيا الرياضى حصدت الميدالية البرونزية كوميتيه جماعى للناشئات .. وفى انتظار أن تلعب بطولة "كوميتيه فردى ناشئات فى ميزان 45ك " اليوم الأحد اليوم الثانى للبطولة.

وتضمّنت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه المشارك في بطولة البحر المتوسط الدولية الجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب برئاسة الدكتور مراد عاصم، والكابتن تامر عبدالرؤف، والكابتن محمد خلف مدربا منتخب مصر للشباب والناشئين كومتيه.

يُذكر أن الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه كان قد أكد في تصريحات صحفية له أن عدد الميداليات في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه المقابة بقبرص سيزداد بمشاركة الكبار اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن ما تحقق من اعتلاء للصدارة في الترتيب العام جاء بفضل اللاعبين الناشئين .

الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

وأضاف “الدهراوي” أن الاتحاد طوال الفترة الماضية كان حريصًا على الاهتمام بجميع الفئات العمرية وهو ما ظهر واضحًا خلال منافسات اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص.

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (1)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (2)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (3)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (4)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (5)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (6)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (7)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (8)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (9)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (10)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (11)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (12)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (13)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (14)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (15)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (16)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (17)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (18)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (19)

أبطال منتخب مصر للكاراتيه (20)