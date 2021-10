10/24/2021 6:47:23 AM

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:47 ص 10/24/2021 6:47:23 AM

يقدم موقع صدى البلد، لقرائه ومتابعيه، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات، نظرا لكثرة البحث عنها بشكل دائم ومستمر طوال اليوم، عن مواقيت الصلاة الخمسة في اليوم.

مواقيت الصلاة في القاهرة



صلاة الفجْر 4:36 AM

الشروق 6:03 AM

صلاة الظُّهْر 11:39 AM

صلاة العَصر 2:50 PM

صلاة المَغرب 5:15 PM

صلاة العِشاء 6:33 PM

مواقيت الصلاة في الأسكندرية

صلاة الفجْر 4:41 AM

الشروق 6:10 AM

صلاة الظُّهْر 11:45 AM

صلاة العَصر 2:55 PM

صلاة المَغرب 5:19 PM

صلاة العِشاء 6:38 PM

مواقيت الصلاة في اسيوط

صلاة الفجْر 4:37 AM

الشروق 6:02 AM

صلاة الظُّهْر 11:41 AM

صلاة العَصر 2:54 PM

صلاة المَغرب 5:19 PM

صلاة العِشاء 6:35 PM



مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر 5:04 AM

الشروق 6:26 AM

صلاة الظُّهْر 12:09 PM

صلاة العَصر 3:25 PM

صلاة المَغرب 5:50 PM

صلاة العِشاء 7:05 PM



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:23 AM

الشروق 5:49 AM

صلاة الظُّهْر 11:27 AM

صلاة العَصر 2:40 PM

صلاة المَغرب 5:05 PM

صلاة العِشاء 6:22 PM

مواقيت الصلاة في دمياط

صلاة الفجْر 4:34 AM

الشروق 6:02 AM

صلاة الظُّهْر 11:37 AM

صلاة العَصر 2:47 PM

صلاة المَغرب 5:11 PM

صلاة العِشاء 6:30 PM



مواقيت الصلاة في العريش

صلاة الفجْر 4:26 AM

الشروق 5:54 AM

صلاة الظُّهْر 11:29 AM

صلاة العَصر 2:39 PM

صلاة المَغرب 5:03 PM

صلاة العِشاء 6:22 PM