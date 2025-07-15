محامي: لا يوجد أي عقوبة في قانون المرو الجديد ويمكن وصفة بأنه معدوم العقوبة

أكد عصام عجاج المحامي بالنقض، أن لا يوجد أي عقوبة في قانون المرو الجديد ويمكن وصفة بانه معدوم العقوبة، مضيفا أن قانون المرور الحالي مدة العقوبة فيه للسائق الذي تسبب في قتل المواطنين ليست رداعة.

وأضاف عصام عجاج المحامي بالنقض، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الغرامة تصل إلى 200 جنيه في بعض عقوبات المرور، متابعا أن ماينفعش بأي حال من الأحوال هذه العقوبة ويجب تغليظها في حال القتل من قبل السائق عن طريق الخطأ.

وتابع عصام عجاج المحامي بالنقض، أن نحتاج ثورة قانونية في قانون المرور الجديد لردع اي سائق غير ملتزم.



