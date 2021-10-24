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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا دائما أقف مع اللي بيتهاجم.. نجيب ساويرس يدافع عن محمد رمضان | فيديو

صدى البلد

صرح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الفنان محمد رمضان يتعرض للهجوم من قِبل الكثيرين، وذلك خلال تصريحات لبرنامج "et بالعربي" من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي .

 

وقال نجيب ساويرس " ناس كتير بتهاجم محمد رمضان، محمد عنده الاستايل بتاعه، ده الاستايل بتاعه  تحبه أو متحبهوش ، بس الهجوم المستمر على حد بالشكل ده أنا مبحبوش، أنا دائما أقف مع اللي بيتهاجم، مبحبش حد يهاجم حد كده بضراوة ".

 

يذكر ان قال نجيب ساويرس  عن منتقدي مهرجان الجونة  :" الناس دي بتصعب عليا عايشين في القرون  الوسطى وأنا  " غياظ "  وإن شاء الله يموتوا بغيظهم .

وعلق المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي يوجهها البعض  لمهرجان الجونة وأنه مهرجان عبارة عن   استعراض للفساتين قائلاً : "الناس دي بتصعب عليا  دي ناس عايشة في القرون  الوسطى ومش عايزة تشوف جمال  ولاتتقدم " .

تابع  في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة الماذعة على شاشة  " ON"قائلاً : " بالعكس أنا غياظ  وبشوف كل ماحنا بنتقدم  وبنوري للعالم إبداعنا وثقافتنا وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم "

وغازل نجيب   في نهاية حديثه الاعلامية لميس الحديدي  عندما سألته : عاوز تقول حاجة يانجيب ؟   ليرد قائلاً : عاوز اقول أني بحبك بس .

محمد رمضان مهرجان الجونة السينمائي نجيب ساويرس

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