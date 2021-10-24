أنا دائما أقف مع اللي بيتهاجم.. نجيب ساويرس يدافع عن محمد رمضان | فيديو

صرح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الفنان محمد رمضان يتعرض للهجوم من قِبل الكثيرين، وذلك خلال تصريحات لبرنامج "et بالعربي" من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي .

وقال نجيب ساويرس " ناس كتير بتهاجم محمد رمضان، محمد عنده الاستايل بتاعه، ده الاستايل بتاعه تحبه أو متحبهوش ، بس الهجوم المستمر على حد بالشكل ده أنا مبحبوش، أنا دائما أقف مع اللي بيتهاجم، مبحبش حد يهاجم حد كده بضراوة ".

يذكر ان قال نجيب ساويرس عن منتقدي مهرجان الجونة :" الناس دي بتصعب عليا عايشين في القرون الوسطى وأنا " غياظ " وإن شاء الله يموتوا بغيظهم .

وعلق المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي يوجهها البعض لمهرجان الجونة وأنه مهرجان عبارة عن استعراض للفساتين قائلاً : "الناس دي بتصعب عليا دي ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عايزة تشوف جمال ولاتتقدم " .

تابع في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة الماذعة على شاشة " ON"قائلاً : " بالعكس أنا غياظ وبشوف كل ماحنا بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا وثقافتنا وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم "

وغازل نجيب في نهاية حديثه الاعلامية لميس الحديدي عندما سألته : عاوز تقول حاجة يانجيب ؟ ليرد قائلاً : عاوز اقول أني بحبك بس .