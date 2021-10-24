لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على تفاصيل مسابقة التنمية المستدامة والجوائز المالية

قامت جامعة القاهرة بإطلاق مسابقة طلابية تحت شعار "جامعة القاهرة وآفاق الاستدامة" وذلك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للاستدامة؛ بهدف التوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز مفاهيمها بين طلاب الجامعة ، جاء ذلك ضمن الأنشطة الطلابية التي تطرحها الجامعة خلال الفصل الدراسى الأول .

كما تتضمن المسابقة مشاركة الطلاب في واحد من محاور الاستدامة وهي: الاستدامة البيئية، وتوفير الطاقة والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، وتقليل البصمة الكربونية، وذلك من خلال فكرة مبتكرة تعرض لأحد محاور المسابقة بشكل واف، و بمراعاة استخدام شعارات الجامعة والتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



وأوضحت جامعة القاهرة مجالات المسابقة وموضوعاتها والتى تستهدف نشر ثقافة الاستدامة بين المجتمع الجامعي، وتفاعل الطلاب بوعي مع واقعهم وقضاياهم المعاصرة لخلق جيل قادر على البناء والإبداع ويعي جيدًا التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية، حيث التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر بشكل مستمر ودون انقطاع وصولا الى الأجيال القادمة .

وأشارت جامعة القاهرة عن طريقة الاشتراك فى المسابقة وهى على الطلاب إرسال مشاركاتهم إلكترونيًا بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 من خلال الرابط shorturl.at/pyARW ، كما يمكن أن تكون المشاركة فردية أو ثنائية، منوهًا إلى أنه لن تقبل المشاركات بعد الموعد المحدد.

و الجدير بالذكر ، أن الأعمال الفائزة ستمنح جوائز مالية في كل مجال حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في مسابقة صناعة الفيديو على جائزة قيمتها 2000 جنيه، والمركز الثاني 1500 جنيه، والمركز الثالث 1000 جنيه، وفي مجال تصميم البوستر يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 1500 جنيه، والمركز الثاني 750 جنيه، والمركز الثالث 500 جنيه، وأما في مجال الرسم فيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 1500 جنيه، والمركز الثاني 750 جنيه، والمركز الثالث 500 جنيه.