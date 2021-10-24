شاهد.. رئيس وزراء باكستان عمران خان يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقرينته، أمس السبت، مناسك العمرة، حيث رافقه فيها عدد من المسئولين الباكستانيين.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، عدة صور لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وهو يؤدي مناسك العمرة مع زوجته.

وكان في استقبال خان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسئولين بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد.

يذكر أن عمران خان يزور المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال زيارته، يلتقي عمران العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لبحث أطر التعاون الثنائي بين الرياض وإسلام أباد.

رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة