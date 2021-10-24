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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختيار عميد صيدلة حلوان عضوا في مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان أنه قد تم اختيار  الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بـ جامعة حلوان عضوا في مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي، وذلك وفقا لما اعلنه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عقب صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل المجالس النوعية والذي تضمن حيث تشكل المجالس النوعية بيت الخبرة العلمي في مصر وهي المسئولة عن وضع الاستراتيجيات وخرائط الطرق في المجالات المختلفة.

 

وقد عبر الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان عن سعادته بهذا القرار ووجه التهنئة إلى الأستاذ الدكتور سامح سرور ولفت النظر إلى أن جامعة حلوان تفخر دائما بتميز أعضاء هيئة التدريس بها واسهاماتهم على المستوى القومي والدولي، وأن وجود أحد قيادات جامعة حلوان في مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي يتيح للجامعة المشاركة في صياغة السياسات الوطنية الخاصة بمجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

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وأضاف الدكتور سامح سرور إن اختياره لعضوية مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي لدورة ثانية هو ثقة كبيرة من جانب الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والآستاذ الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، مضيفاً أن ذلك سيكون استكمالا لجهود المجلس في دورته السابقة وتواجده  فيه كأمين لهذا المجلس، وأوضح سيادته أن مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي يلعب دورًا بارزاً في صياغة وطرح مقترحات فيما يخص سياسات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي ومن المنتظر أن يتعاظم دوره مع حركة التطوير في مجال التعليم والبحث العلمي والتي نلمسها جميعا من تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في جميع مراحله وكذلك التعليم العالي والتنوع فيه واستحداث نظم جديدة مثل الجامعات الأهلية والدولية وما تشمله من برامج جديدة ومتنوعة وكذلك قاطرة البحث العلمي وربطها مع الصناعة ووضع حوافز تسهم في تنمية الابتكار.

 

جدير بالذكر أن الدكتور سامح سرور قد شغل عدة مناصب على الصعيد المحلي والدولي مثل الإشراف على قطاعي المجالس النوعية والثقافة العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلوان ومدير مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي بالجامعة. 


وقد حصل الدكتور سامح سرور على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة والتي تخدم العلوم الطبية، كما حصل على جائزة جامعة حلوان التشجيعية للعلوم الأساسية، وكذلك جائزة جامعة حلوان للتفوق في العلوم الطبية، وله أكثر من خمسين بحثاً منشوراً في مجلات دولية وله ايضاً براءاتي اختراع مسجلتين في مكتب براءات الاختراع الأمريكي.


كما يشغل أيضا عضوية العديد من اللجان العلمية الدولية مثل الأكاديمية العالمية لشباب العلماء، عضوية المجلس الاستشاري للمجلس العالمي لإدارة برنامج تعليم العلوم والتابع للشبكة الدولية لأكاديميات العلوم بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وكذا عضو باللجنة الوطنية الوطنية لعلم البلورات وتم اختياره عضوا في اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للعلوم، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس العالمي للبحوث، وعضو لجنة إدارة الفرع الأفريقي للشبكة الدولية للمشورة الحكومية، ورئيسا للجنة العضوية لمركز العلوم والتكنولوجيا التابع لمنظمة دول عدم الانحياز، ومستشار البحث العلمي لجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية واختير عضوا في اللجنة الاستشارية الدولية لمرض كوفيد-19، كما أنه عضو اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المصري.

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