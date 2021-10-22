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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار وزير التعليم العالي.. البرلماني محمد لطفي الساعي عضوا في مجلس البحوث الطبية

النائب محمد لطفي
النائب محمد لطفي الساعي

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بالتشكيل الجديد لمجلس البحوث الطبية أحد التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتم اختيار الدكتور محمد لطفي الساعي أستاذ الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث وعضو مجلس الشيوخ المصري عضوًا في مجلس البحوث الطبية الذي يتشكل من خمسة عشر عضوا من مختلف مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا من الجامعات ومراكز البحوث وقطاعات العمل المختلفة.

ويتشكل المجلس من الباحثين والعلماء وأعضاء هيئة التدريس ويتم اختيارهم بناءً على التميز العلمى، ويقاس هذا التميز طبقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها وهى النشر العلمى الدولى- مؤشر هرش- الاسترشاد - معامل التأثير- براءات مسجلة- جوائز دولة، و(خمسة أعضاء) من أفضل العلماء فى مصر فى مجال عمل المجلس طبقًا للمعايير السابقة، و(خمسة أعضاء) من العلماء الرواد والخبراء والشخصيات العامة والعلماء المصريين فى المهجر بما فى ذلك خبراء الصناعة فى ذات المجال ويفضل من لهم خبرات إقليمية ودولية.

يذكر أن النائب الدكتور محمد لطفي الساعي حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية عامي ٢٠١٠ و٢٠١٦ وكذلك نوط الأمتياز من الطبقة الأولى وله أكثر من ١٣٠ بحث منشور دوليا واكثر من ٤ كتب دولية والعديد من فصول الكتب المنشورة عالميا وقد تم تعين سيادته عضوا بمجلس الشيوخ المصري عام ٢٠٢٠.

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