من جنسيات إفريقية.. ليبيا تنقذ 56 مهاجرا غير شرعيا

نجح زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، فجر اليوم الأحد، في إنقاذ 56 مهاجرا من جنسيات إفريقية، وتم تحويل 4 مهاجرين منهم للمستشفى.

وحسب بيان حرس السواحل الليبية، كان المهاجرون في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وفور تلقي زورق الدورية، نداء استغاثة، تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

وعقب إتمام عملية الإنقاذ تم الإنزال في نقطة بقاعدة طرابلس البحرية وتم تسليم المهاجرين إلى شرطة الهجرة غير الشرعية.

ويتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.