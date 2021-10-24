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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئناف تشغيل معبر رفح البري من الجانبين بعد العطلة الأسبوعية

صدى البلد

استأنفت السلطات المصرية، اليوم /الأحد/، تشغيل معبر رفح البري من الجانبين، عقب العطلة الأسبوعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر، استئناف تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة، مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية والمساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات. 

ويتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت لإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات - ووفقا للحاجة -، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

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