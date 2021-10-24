صاحب أزمة ابتهال مولاى.. "الموسيقيين" تكشف حقيقة حصول "شب جديد" على تصريح غناء

نفى الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، خبر حصول مغني الراب الفلسطيني "شب جديد" على تصريح للغناء في مصر.

وأكد سكرتير نقابة الموسيقيين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أنه لم يحصل شب جديد على تصريح للغناء ومازالت النقابة تنظر في الأزمة التي تسبب فيها بعد واقعة "ابتهال مولاي".

وكشف أحمد رمضان عن حصول عدد من مطربي الراب على عضوية نقابة الموسيقيين خلال الفترة الماضية بعد مثولهم أمام لجنة متخصصة، ولم يكن "شب جديد" من بينهم.

وأثار مطرب الراب فلسطينى المعروف باسم "شب جديد" حالة من الجدل بعد تغييره لبعض كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى وذلك خلال حفل مروان بابلو.

وأحيا مروان بابلو حفلا في التجمع الخامس وقام هذا المطرب الفلسطيني بتغيير كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى وقال “مروان انى وقفت ببابك يا مروان”.

وتسبب تغيير كلمات الابتهال في حالة من التذمر والغضب بين الجمهور واتهمه البعض بالإلحاد.

قرار النقابة

وقررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو بإعتباره أحد مؤديّ الراب خاصة وإنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأخطرت نقابة الموسيقيين، كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته إبتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدي المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصرين بخيبة أمل.

تعليق بابلو

نشر مروان بابلو، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديا عبر خاصية الاستورى ، يوجه اعتذارا إلى الجميع عما حدث بحفله فى التجمع الخامس.

وقال مروان بابلو: الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول فى اللي حصل، إحنا كنا sold Out امبارح، من غيركم دا بجد مكنش هيحصل، شكرا لكل فرد شارك في الحلفة امبارح، أنتوا بجد أحسن جمهور في العالم”.

وأضاف مروان بابلو: وبعتذر عن أي أخطاء حصلت امبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا أسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية.