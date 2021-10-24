رئيس الوزراء: أسبوع القاهرة أصبح منصة دولية حول قضايا المياه

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية حول قضايا المياه، وذلك لعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة مصر المتعلقة بالمياه.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته المذاعة بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2021، أن نهر النيل الخالد قامت على ضفافه حضارة ألهمت الإنسانية، وهذا النهر العظيم يهب الحياة لملايين المصريين وترتبط به حياتهم ومصائرهم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الطبيعة الجغرافية حتمت على الدولة المصرية أن تضع على رأس أولوياتها مياه نهر النيل، فهي ليست مسألة تتعلق فقط بالإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة، ولكن المياه ونهر النيل تحديداً قضية ترتقى لحياة الشعب وبقائه.



