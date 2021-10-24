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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من انطلاق دورته الحادية والعشرين.. ننشر برنامج مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

بوستر مهرجان الإسماعيلية
بوستر مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

تنطلق، في الرابعة من عصر اليوم، الأحد، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، في دورته الحادية والعشرين.
وينشر “صدى البلد” برنامج فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، كاملا، حيث تنطلق أولى فعلاياته، اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرا، بعرض ديفليه الفرق المشاركة بشارع محمد علي بوسط المدينة، ويقام حفل الافتتاح، غدا الاثنين، في تمام الثامنة مساءً، بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

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وتبدأ عروض الفرق المشاركة، الثلاثاء، بمشاركة فرق المكسيك والأردن والإسماعيلية للفنون الشعبية، وأذربيجان والكونجو وأسيوط والسودان والعريش والشرقية وفلسطين رام الله، ونيبال، وإندونيسيا، وفلسطين الفلوجة.

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كما تشارك، الأربعاء، فرق إندونسيا وأذربيجان والعريش وأسوان والسودان وفلسطين الفلوجة والشرقية وسوهاج ونيبال والأقصر والإسماعيلية والأردن وفلسطين رام الله والمكسيك وأسيوط والكونجو الإسكندرية ومطروح.
ويعقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، الخميس المقبل، اجتماعا مع رؤساء الوفود، على أن تستكمل عروض الفرق المشاركة وهي السودان، والأقصر، والحرية الإسكندرية، وفلسطين رام الله، والمكسيك، والعريش، والإسماعيلية، والكونجو، وأسيوط، ومطروح، وإندونيسيا، وسوهاج، ونيبال، وأذريبجان، والأردن، والشرقية.
كما تضمنت فعاليات مهرجان الفنون الشعبية، الجمعة المقبل، قيام الفرق المشاركة وهي الكونجو وفلسطين الفلوجة، والشرقية، ومطروح، وإندونيسيا، ونيبال، والحرية الإسكندرية، والأردن، والمكسيك، ورام الله، وأسوان، وأذربيجان، والإسماعيلية، وأسيوط، والسودان، والعريش، وسوهاج، بعرض فقراتها، ثم عمل بروفة لحفل الختام، والمقرر أن يقام في السابعة مساءً، السبت المقبل، بقصر ثقافة الإسماعيلية.
وتابع محافظ الإسماعيلية، استعدادات المحافظة لتنظيم وانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الحادي والعشرين.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، موعد إقامة طابور عرض للفرق المشاركة، في الرابعة من عصر الأحد المقبل، بمنطقة نمرة ٦ بالإسماعيلية، في أجواء احتفالية، يحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومواطني الإسماعيلية. 
ووجه بشارة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتجهيزات، لتنفيذ المهرجان بالشكل اللائق الذي يعبر عن محافظة الإسماعيلية، تزامناً مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد، واحتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، والذى يوافق ١٦ أكتوبر من كل عام. 

وأكد المحافظ على جميع اللجان الفرعية المنظمة للمهرجان، بالحرص الشديد لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وضرورة توفير جميع التسهيلات وسبل الراحة للفرق المشاركة، وضيوف الإسماعيلية من الدول المشاركة، ومواطني الإسماعيلية أثناء فعاليات المهرجان في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ أكتوبر الجاري. 

يذكر أن المهرجان يشارك به ٩ فرق من دول عربية وأجنبية، وهى فرق المكسيك، ونيبال، وأذربيجان، والأردن، وإندونيسيا، والكونغو، والسودان، وفرقتان من فلسطين.
كما تشارك في فعاليات المهرجان ٩ فرق فنون شعبية من جمهورية مصر العربية، وهى الحرية، والعريش، ومطروح، والشرقية، وأسوان، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية للفنون الشعبية. 
وتقام عروض المهرجان داخل مدينة الإسماعيلية على مسارح (حديقة الشيخ زايد، نادى الفيروز، نادي الدنفاه)، وخارجها في مراكز ومدن (فايد، التل الكبير، القنطرة غرب).

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، مواعيد عرض العروض، في الساعة ٧ مساءً على مدار أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة القادمين.
 

IMG-20211024-WA0033
IMG-20211024-WA0033
الاسماعيلية مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية اخبار المحافظات

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