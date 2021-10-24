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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 11 ألف طن قمامة وإزالة 756 حالة إشغالات بمراكز الفيوم

معدات الوحدات المحلية
معدات الوحدات المحلية ترفع القمامة من الشوارع

نظمت محافظة الفيوم، عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وإطسا وطامية خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 11780 طن قمامة وإزالة 756 حالة إشغالات متنوعة وتركيب وصيانة 2083 كشاف إنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

 

وأوضح المحاسب  أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3500 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم “النبوي المهندس، جمال عبدالناصر، والسد العالي، وخلف شركة الغاز، وطريق باغوص حتي الدائري، إضافة إلى الطريق الدائري، والشوارع الرئيسية بقرى دسيا، وتلات، والشيخ فضل، والعدوة، وسيلا، والناصرية، واللاهون، وهوارة عدلان، والعزب، وكفور النيل، وطريق منشاة عبدالله الرئيسي”، كما تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

 

وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب 650 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب وجنوب والجون، وتركيب كشافات الليد بشارع أحمد شوقي حتي ميدان منشاة عبدالله، وشارعي عباس العقاد والشهيد أحمد علاء، والطريق الدائري، كما تم صيانة كشافات الإنارة بقرى دسيا، والشيخ فضل، والعزب، وسيلا، وهوارة عدلان، وهوارة المقطع، والعدوة.

 

وأشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلي أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2180 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 228 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 293 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

 

فيما كشف المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، عن تنظيم 42 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، بمدينة إطسا، وقرى قلهانة والحجر وقلمشاة وأبوجندير وأبوصير وتطون والغرق وجردو ومنية الحيط، أسفرت عن رفع 4100 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 72 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 280 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

 

ولفت المحاسب  ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلي تنظيم 27 حملة مكبرة للنظافة العامة، بالشوارع الرئيسية والميادين بمدينة طامية والقري التابعة، أسفرت عن رفع 2000 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 206 حالة إشغالات متنوعة بالمدينة والقري التابعة، كما تم صيانة وتركيب 860 كشاف إنارة بمدينة طامية وطريق القاهرة / الفيوم والوحدات القروية بالمركز.

 

 

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الفيوم رفع ألف طن قمامة اشغالات متنوعة مراكز الفيوم سنورس وأطسا وطامية

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