رفع 11 ألف طن قمامة وإزالة 756 حالة إشغالات بمراكز الفيوم

نظمت محافظة الفيوم، عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وإطسا وطامية خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 11780 طن قمامة وإزالة 756 حالة إشغالات متنوعة وتركيب وصيانة 2083 كشاف إنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3500 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم “النبوي المهندس، جمال عبدالناصر، والسد العالي، وخلف شركة الغاز، وطريق باغوص حتي الدائري، إضافة إلى الطريق الدائري، والشوارع الرئيسية بقرى دسيا، وتلات، والشيخ فضل، والعدوة، وسيلا، والناصرية، واللاهون، وهوارة عدلان، والعزب، وكفور النيل، وطريق منشاة عبدالله الرئيسي”، كما تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب 650 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب وجنوب والجون، وتركيب كشافات الليد بشارع أحمد شوقي حتي ميدان منشاة عبدالله، وشارعي عباس العقاد والشهيد أحمد علاء، والطريق الدائري، كما تم صيانة كشافات الإنارة بقرى دسيا، والشيخ فضل، والعزب، وسيلا، وهوارة عدلان، وهوارة المقطع، والعدوة.
وأشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلي أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2180 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 228 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 293 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
فيما كشف المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، عن تنظيم 42 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، بمدينة إطسا، وقرى قلهانة والحجر وقلمشاة وأبوجندير وأبوصير وتطون والغرق وجردو ومنية الحيط، أسفرت عن رفع 4100 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 72 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 280 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
ولفت المحاسب ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلي تنظيم 27 حملة مكبرة للنظافة العامة، بالشوارع الرئيسية والميادين بمدينة طامية والقري التابعة، أسفرت عن رفع 2000 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 206 حالة إشغالات متنوعة بالمدينة والقري التابعة، كما تم صيانة وتركيب 860 كشاف إنارة بمدينة طامية وطريق القاهرة / الفيوم والوحدات القروية بالمركز.