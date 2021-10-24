عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتشار قوات الأمن أمام نادي الزمالك عقب قرار عودة مرتضي منصور.. فيديو

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم "الأحد"، بقبول طعن مرتضى منصور، الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وعودته لرئاسة النادي.

 

ورصدت عدسة "صدي البلد" الأجواء أمام نادي الزمالك في المهندسين، حيث شهدت المنطقة انتشارا كبيرا لقوات الأمن حول نادي الزمالك.

 

ووجه المستشار "مرتضي منصور" الشكر إلى جماهير نادي الزمالك واعضاء الجمعية العمومية علي دعمهم وثقتهم غير المحدودة فيه ووقوفهم بجانبه علي مدار عام كامل بعد قرار استبعاده وإيقافه عن رئاسة الزمالك.

 

وقضت محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة المستشار "مرتضي منصور"، وإلغاء قرار حل مجلس الزمالك، وجاء منطوق الحكم بقبول دعوي مرتضي منصور، وصرح مصدر قضائي بان هذا الحكم يعتبر من الدرجه الاولى.

 

ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمه الإدارية العليا في مده اقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزاره في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا.


يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها السابق الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة مرتضى منصور قبول طعن المستشار مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

القضاء الإدارى تكشف حيثيات حكمها بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ.. أمير مرتضى منصور يعلق علي رجوع والده لنادي الزمالك

مرتضى منصور يتصدر تويتر عقب قبول الطعن بحل مجلس الزمالك وعودته للنادي

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

عمره 4 سنوات.. طفل يصاب بشيخوخة مبكرة بسبب مرض جينى

خبير في جراحة القلب من المملكة المتحدة بمستشفى القوات المسلحة في الإسكندرية

العناني وعبد الغفار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعات والمجلس الأعلى للآثار|صور

كلاسيكو الأرض .. فاتي وديباي يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

تعرف على أسعار ومواصفات GMC جي ام سي يوكن 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

لأول مرة.. الكشف عن سر فشل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

وسام علي صدري.. شاهد أول رد من مرتضى منصور بعد عودته لنادي الزمالك

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

عالم جيولوجيا: غازات بركان لا بالما تصل الإسكندرية لكن دون خطورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ركلات ولكمات مبرحة.. شاهد| شاب يعتدي على ممرضة داخل جناح عزل كورونا

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

حرب على آبي أحمد|أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا

بحلول 2050.. 3 ملايين منزل مهدد بخطر الغرق تحت الفيضانات

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ