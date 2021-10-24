انتشار قوات الأمن أمام نادي الزمالك عقب قرار عودة مرتضي منصور.. فيديو

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم "الأحد"، بقبول طعن مرتضى منصور، الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وعودته لرئاسة النادي.

ورصدت عدسة "صدي البلد" الأجواء أمام نادي الزمالك في المهندسين، حيث شهدت المنطقة انتشارا كبيرا لقوات الأمن حول نادي الزمالك.

ووجه المستشار "مرتضي منصور" الشكر إلى جماهير نادي الزمالك واعضاء الجمعية العمومية علي دعمهم وثقتهم غير المحدودة فيه ووقوفهم بجانبه علي مدار عام كامل بعد قرار استبعاده وإيقافه عن رئاسة الزمالك.

وقضت محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة المستشار "مرتضي منصور"، وإلغاء قرار حل مجلس الزمالك، وجاء منطوق الحكم بقبول دعوي مرتضي منصور، وصرح مصدر قضائي بان هذا الحكم يعتبر من الدرجه الاولى.

ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمه الإدارية العليا في مده اقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزاره في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا.



يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها السابق الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.