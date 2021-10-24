تجارية الجيزة: شراكات استراتيجية جديدة في «بيزنكس2021» وزيادة الاستثمارات بالفارنشيز إلى 120 مليار جنيه

قالت ملك العشيري، عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس « بيزنكس » القابضة المنظمة لمعرض ومؤتمر الاستثمار والتوكيلات التجارية، إن «بيزنكس 2021» سيشهد هذا العام العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركاء نجاح الدورات السابقة بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دوراته الماضية المقرر إقامته في السابع عشر من نوفمبر المقبل ولمدة يومين تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية.



وأضافت عضو الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات صحفية، أن المعرض يستهدف في دورته الحالية، حضور أكثر من 30 متحدثا من كبار المتحدثين و مستشاري وخبراء التسويق والبيع بالتجزئة محليا ودوليا وبحضور أكثر من 100 عارض و 50 مديرا تنفيذيا لعرض أفكارهم وتجاربهم والأهم أحدث الطرق العالمية في كيفية تحقيق الربح من علاماتهم التجارية في سوق متشبع للغاية ومتغير باستمرار.

وأوضحت «العشيري» أنها تتوقع زيادة الاستثمارات في قطاع الفرنشايز إلى 120 مليار جنيه العام المقبل، مقابل 100 ملياراً العام الجاري توفر مليون فرصة عمل مباشرة و1.6 مليون فرصة غير مباشرة.



وأشارت إلى أن الكيانات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل بنظام الفرنشايز تحقق مبيعات سنوية قيمتها 15 مليار جنيه تزيد سنوياً بمعدلات مرتفعة، منوهة أن الفرنشايز يعد نظام حق الامتياز التجاري، وهو اتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف الآخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى، حتى يتمكّن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة، مقابل دفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له.



واختتمت عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن معرض بيزنكس شهد خلال السنوات الماضية تنامي نظام الفرنشايز في حجم استثماراته نتيجة دخول عدد كبير من العلامات التجارية الأجنبية إضافة إلى ظهور علامات تجارية مصرية كبرى مثل سلاسل الصيدليات والمطاعم والكافيهات والمدارس.