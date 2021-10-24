تقنيات متقدمة.. أرامكو السعودية تخطط للوصول إلى "صفر انبعاثات كربونية" بحلول 2050

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، عن تخطيط شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن الشركة ستحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مشيراً إلى اعتماد تقنيات متقدمة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه بشكل آمن بيئياً.

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء أنه «في الوقت نفسه ستعمل (أرامكو) على بناء طاقة هيدروكربونات وتوسيع الحد الأقصى لطاقة الإنتاج المستدام إلى 13 مليون برميل يوميا، مبيناً أن الشركة ستحقق طموح تحقيق صافي انبعاثات من عملياتنا بحلول 2050».

وأشار إلى أن الاستثمار في الغاز سيتيح لـ «أرامكو» التخلص من الكثير من المواد السائلة التي يجري حرقها في المملكة، منبها إلى عدم وجود سوق عالمية للهيدروجين الأخضر أو الأزرق، وأن المملكة قطعت شوطاً في استخدام تقنيات متقدمة تتعلق بالاستدامة.

وقال الناصر إنه يجب عدم شيطنة قطاع الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن هناك حاجة لضمان توافر فائض إنتاج ملائم وإلا قد تكون هناك «أزمة اقتصادية».

وأضاف أن فائض طاقة إنتاج النفط الخام «يتناقص على نحو سريع»، ومع إعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة كوفيد-19 سيزيد الاستهلاك.

واعتبر أن التركيز سيكون على مصادر الطاقة الموجودة والجديدة، وأن «شيطنة» قطاع الهيدروكروبونات «لن يفيد أحدا».