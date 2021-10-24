عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقنيات متقدمة.. أرامكو السعودية تخطط للوصول إلى "صفر انبعاثات كربونية" بحلول 2050

صدى البلد

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، عن تخطيط شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.


وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن الشركة ستحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مشيراً إلى اعتماد تقنيات متقدمة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه بشكل آمن بيئياً.

 

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء أنه «في الوقت نفسه ستعمل (أرامكو) على بناء طاقة هيدروكربونات وتوسيع الحد الأقصى لطاقة الإنتاج المستدام إلى 13 مليون برميل يوميا، مبيناً أن الشركة ستحقق طموح تحقيق صافي انبعاثات من عملياتنا بحلول 2050».

 

وأشار إلى أن الاستثمار في الغاز سيتيح لـ «أرامكو» التخلص من الكثير من المواد السائلة التي يجري حرقها في المملكة، منبها إلى عدم وجود سوق عالمية للهيدروجين الأخضر أو الأزرق، وأن المملكة قطعت شوطاً في استخدام تقنيات متقدمة تتعلق بالاستدامة.

 

وقال الناصر إنه يجب عدم شيطنة قطاع الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن هناك حاجة لضمان توافر فائض إنتاج ملائم وإلا قد تكون هناك «أزمة اقتصادية».

 

وأضاف أن فائض طاقة إنتاج النفط الخام «يتناقص على نحو سريع»، ومع إعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة كوفيد-19 سيزيد الاستهلاك.

 

واعتبر أن التركيز سيكون على مصادر الطاقة الموجودة والجديدة، وأن «شيطنة» قطاع الهيدروكروبونات «لن يفيد أحدا».

أرامكو السعودية شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم نفط فائض طاقة إنتاج النفط الخام

ترشيحاتنا

هاتف شاومي MI 10T LITE يحصل على تحديث MIUI 12.5 المحسن

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 فى مصر.. صور

نشرة البرلمان.. بالقانون 12% أرباحا سنوية لهؤلاء الموظفين .. وكيل زراعة البرلمان يوضح جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية

ما هو أحب الكلام إلى الله؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

تدريبات جوية نوعية بين مصر واليونان.. تفاصيل

تمهيدا لشراكات أخرى.. وزيرة الصحة: بعثة من الاتحاد الأوروبي لتقييم مصنع فاكسيرا 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

وسام علي صدري.. شاهد أول رد من مرتضى منصور بعد عودته لنادي الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

لأول مرة.. الكشف عن سر فشل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ركلات ولكمات مبرحة.. شاهد| شاب يعتدي على ممرضة داخل جناح عزل كورونا

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

حرب على آبي أحمد|أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا

بحلول 2050.. 3 ملايين منزل مهدد بخطر الغرق تحت الفيضانات

فيديو

نائل نصار.. تعرف على ثروة المنوفي خاطف قلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ