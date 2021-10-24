باسم مرشد يكشف الفرق بين ترهلات وإرتخاء الجفون ويوضح طرق علاجها

قال الدكتور باسم مرشد استشارى تجميل العيون والجفون، إن إرتخاء الجفون من أكثر المشاكل التى تواجهه كطبيب عيون، وهو عبارة عن سقوط العضلة التى تحمل الجفون من مكانها الطبيعى.



وأوضح مرشد خلال حواره مع برنامج “فى إيد امينة”، المذاع عبر “صدى 2” تقديم الإعلامية أمينة شلباية، أن هناك فارق بين ترهل الجفن و ارتخاء الجفن، لافتا إلى أن الترهل يحدث عندما يكون هناك جلد زائد وأن جزء من ترهلات الجفون تكون وراثية.

وأشار استشارى تجميل العيون والجفون، إلى أن العمليات الجراحية فى العين، قد تسبب ارتخاء الجفون، ولكنه يكون درجات ويحتاج نوعين من الجراحات حسب قوة عضلة الجفن.

الجفن يتكون من 6 أجزاء

ولفت إلى أن الجفن يتكون من 6 أجزاء و أن عمليات شد الجفون تستغرق حوالى 45 دقيقة ويستخدم فيها البنج الموضعى.



وقال الدكتور باسم مرشد إن العيون مشاكلها متعددة، ولذلك يجب معرفة المشكلة أولا ثم الذهاب للطبيب المتخصص، موضحا أن جفن العين يظهر صغيرا لكن تفاصيله كثيرة.