حصدت جائزة ريو دي جانيرو..إشادة عالمية بنجاح أنجيلا مراد في فيلم تاء التأنيث

حصد الفيلم الروائي "تاء التأنيث" جائزة أفضل سيناريو وأفضل تصوير سينمائي من البرازيل، ريو دي جانيرو، في المهرجان السينمائي العالمي

Brazil International Monthly Independent Film Festival, Rio de Janeiro.

لتستمر المخرجة السينمائية والكاتبة اللبنانية أنجيلا مراد بسلسلة نجاحاتها العالمية وبعد فوزها بعدد من المهرجانات العالمية كأفضل مخرجة وأفضل ممثلة.

فيلم "تاء التأنيث" ظاهرة إنسانية مأساوية، وتظاهرة اجتماعية، ومهرجان إبداعي فني تجديدي، أدواته طفولة مهمشة وامرأة معذبة سجينة مجتمع ذكوري.



وقال النقاد إن مستوى الإبداع الذي شاهدناه في الفيلم كان مقدرة مخرجة مبدعة, وفريق عمل محترف, التقطت معهم مشاهدها الواقعية ووظفتها لخدمة نصها المنصوص بفعل الواقع، من خلال الطفل ماجد الذي جسد شخصيته احمد كازان في أول تجربة تمثيلية له، ليعكس وجه طفولة أتت إلى هذه الحياة لتعيش على هوامشها، أطفال غير مدرجين في السجلات الرسمية، ولا أوراق تثبت هوياتهم.





وأكد النقاد أن تاء التأنيث فيلم برعت مخرجته في إدارة الممثلين فيه، وأجادت أيضًا الانتقال بفيلمها بين الخاص، الحالة النفسية لأمل زهرة الشخصية التي جسدتها أنجيلا في الفيلم ونالت عن ادائها جائزة أفضل ممثلة في عدد من المهرجانات، وبين العام (تاء التأنيث) النساء المهمشات في المجتمع وبالتحديد الأم العزباء.



بالإضافة إلى النجاح العالمي لفيلمها اللبناني "تاء التأنيث" تم اختيار أنجيلا مراد من جديد للمشاركة بلجنة تحكيم مهرجان سينمائي عالمي من الهند، وستعلن تفاصيله قريباً.