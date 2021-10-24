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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

النبيل خوي.. اكتشاف صادم يغير تاريخ تحنيط المومياوات الفرعونية

جدارية فرعونية
جدارية فرعونية

يشكك علماء المصريات في الجدول الزمني المحدد لتقنيات التحنيط، بعد اكتشاف مومياء حديثة تثير الاختلاف في نظرية تحنيط الفراعنة.

 اندهش علماء الآثار من تقنيات التحنيط المتقدمة المستخدمة للحفاظ على مومياء "خوي"، وهي واحدة من أقدم المومياوات التي تم العثور عليها على الإطلاق، مما يدل على مستوى من التطور كان يعتقد سابقًا أنه لم يتطور إلا في وقت لاحق من التاريخ المصري القديم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تضمنت الأساليب المستخدمة للحفاظ على جثة "خوي" المدفونة، وهو نبيل رفيع المستوى عاش خلال المملكة القديمة (2575 قبل الميلاد إلى 2150 قبل الميلاد)، وتم استخدام راتنجات باهظة الثمن مصنوعة من عصارة الأشجار للحفاظ على جلده وربط جسده به.

وأفادت الصحيفة، بأن الضمادات عالية الجودة، وهي تقنيات يعتقد سابقًا أنها نشأت بعد زمن خوي بألف عام.

وقالت البروفيسور سليمة إكرام ، رئيسة قسم علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الخبراء كانوا يعتقدون في السابق أن عمليات التحنيط خلال عصر الدولة القديمة كانت محدودة للغاية.

وأضافت سليمة إكرام: "حتى الآن، كنا نظن أن التحنيط في عصر الدولة القديمة كان بسيطًا نسبيًا، مع تجفيف أساسي - لم يكن دائمًا ناجحًا - دون إزالة الدماغ، وفقط استئصال عرضي للأعضاء الداخلية"، متابعة: "في الواقع، تم إيلاء المزيد من الاهتمام للمظهر الخارجي للمتوفى من الداخل، كما أن استخدام الراتنجات محدود للغاية في مومياوات الدولة القديمة المسجلة حتى الآن".

واستطردت: “هذه المومياء مليئة بالراتنجات والمنسوجات وتعطي انطباعًا مختلفًا تمامًا عن التحنيط.. في الواقع، إنها تشبه المومياوات التي تم العثور عليها بعد 1000 عام”.

وأردفت: "إذا كانت هذه بالفعل مومياء من عصر الدولة القديمة، فستحتاج جميع الكتب المتعلقة بالتحنيط وتاريخ الدولة القديمة إلى المراجعة.

اكتشاف صادم علماء المصريات مومياوات فرعونية منوعات ترفيه

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