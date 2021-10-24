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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبرزها المتعلق بـ كورونا.. 6 قرارات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، بجامعة عين شمس، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

واصدر المجلس خلال الاجتماع 6 قرارات هامة :

- عدم السماح بدخول الطلاب الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح كورونا إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر.

- في حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

- شدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

- بتفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة.

- وجه الوزير بضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" .

- رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية.

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كما وجه المجلس خلال الاجتماع الشُكر لأسرة جامعة عين شمس، برئاسة د. محمود المتيني، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

 

شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات بأمانة د. محمد لطيف والمجلس الأعلى للأثار بأمانة د. مصطفى وزيري، بحضور د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. خالد العناني وزير السياحة والأثار، ويتضمن البروتوكول تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية، في ضوء مبادرة "ادرس في مصر"، كمبادرة قومية تتكاتف لتحقيقها  كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يُتيح هذا البروتوكول تقديم كافة التيسيرات من جانب المجلس الأعلى للأثار للطلاب الوافدين لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف في مصر؛ للتعرف على الحضارة المصرية، وبمُقتضى هذا البروتوكول سيتم معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في دخول الأماكن الأثرية والمتاحف.

 

المجلس الاعلى للجامعات الإجراءات الاحترازية وزير التعليم العالي رئيس جامعة حلوان الأعلى للجامعات

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