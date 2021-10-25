أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الإثنين 25- 10- 2021

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 أكتوبر وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك التعمير و الاسكان اليوم الإثنين نحو 21.59 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك الامارات دبي الوطنى ، البركة اليوم الإثنين نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع.



استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين عند 21.53جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الإثنين نحو 21.53 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك (المصري للتنمية الصادرات، HSBC) اليوم الإثنين نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك كريدي اجريكول اليوم الإثنين نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.51 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( بلوم ، العربي الأفريقي الدولي، قناة السويس ،المصرف المتحد ،فيصل الإسلامي،عودة ، الكويت الوطنى، الأهلي المتحد المشرق، التنمية الصناعية) اليوم الإثنين نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني اليوم الإثنين نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.75 جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الإثنين نحو 21.47جنيه للشراء و 21.76 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الإثنين نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الإثنين نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع.





ويقدم بنك التعمير والإسكان أعلى سعر للشراء الجنيه الاسترليني فى البنوك المصرية وهو 21.59.