انخفض جنيهان.. وزارة التموين تكشف عن سعر البيض الجديد ..فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إنه تم ضخ 7 الأف كرتونه بيض من خلال منافذ زارة التموين ووزارة الزراعة اليوم، من أجل إحداث توزان في السوق ، مؤكدا أن سعر الكرتونة انخفض جنية واثنين .

وأضاف عبد المنعم خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون إي " ، أن كرتونه البيض الأن سعرها 49 جنية وهذا ساعد علي حدوث اتزان في السوق امس واليوم ، لافتا إلى أن أصحاب المزارع هم السبب الذى ساعد علي ارتفاع سعر البيض بسبب بيع الكرتونة لديهم بسعر 48 جنيه .

وأوضح عبد المنعم خليل ، إن خلال هذا الأسبوع سيصل البيض إلي السعر العادل ، وستعود الأسعار إلي ما كانت علية ، مؤكدا إن جميع المجمعات الاستهلاكية تحتوي علي كافة أنواع الخضار بأسعار مخفضة .