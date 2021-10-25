اخبار التعليم.. 6 قرارات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات .. عبد الغفار: 15 نوفمبر آخر موعد للسماح بدخول الطلاب للجامعات دون تلقي لقاح كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



آداب عين شمس تواصل احتفالاتها بانتصارات أكتوبر بندوة : " العبور الثاني .. الجمهورية الجديدة"



نظم قطاع التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس بمشاركة إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية وعلى رأسهم محمد حمدي رئيس الاتحاد ونائبته روضة العجمي ، ندوة بعنوان : " العبور الثاني .. الجمهورية الجديدة " وذلك في إطار احتفالات كلية الآداب بجامعة عين شمس بانتصارات أكتوبر المجيد.



إضافة الذكاء الاصطناعي إلى مسمى كلية الحاسبات بدمياط

وافق المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة اليوم بجامعة عين شمس على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط ليصبح كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك تماشيًا مع ما تم تحديثه ببرامج الكلية الفترة الماضية والتي يأتي على رأسها برنامج الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

أفضل الطرق للمذاكرة وتحصيل فصل دراسي فعال



قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس إن كل مرحلة تحتاج إلى مجهود بشكل مختلف عن الأخرى موضحا أن فترة الثانوي العامة تحتاج إلى عدد ساعات كثيرة للمذاكرة بخلاف المرحلة الابتدائية والإعدادية .



جامعة عين شمس تحتفل بانتصارات أكتوبر وبطولات البحرية المصرية

افتتحت جامعة عين شمس موسمها الثقافي والفني للعام الجامعي الجديد تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،حيث نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع كلية الآثار ، ندوة بعنوان:انتصارات أكتوبر يوم البحرية المصرية وذلك ضمن الاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.



هندسة عين شمس تعلن تعليمات خاصة لطلاب البرامج التخصصية



أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عن موعد عقد امتحانات تحديد المستوى في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية يوم الاربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 م .

أبرزها المتعلق بـ كورونا.. 6 قرارات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، بجامعة عين شمس، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس



جامعة الفيوم تكلف الدكتور عادل المسدي بأعمال عميد كلية الحقوق

أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قرار رقم (1637) لسنة 2021 .



عبد الغفار: 15 نوفمبر آخر موعد للسماح بدخول الطلاب للجامعات دون تلقي لقاح كورونا

وجه الدكتور خال عب الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ط، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر المقبل.