أسوان في 24 ساعة.. استجابة عاجلة لطفل مصاب بغرغرينا.. وقرار بقطع المرافق عن أراضي ومباني "واضعي اليد"

محافظ أسوان يتابع مع المسئولين تقديم الرعاية الطبية الكاملة للطفل أحمد مصطفى

قطع المرافق عن أراضي ومباني "واضعي اليد" اعتبارا من ديسمبر

محافظ أسوان يهدي المدارس الأكثر احتياجا 100 مروحة

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " ما شهدته محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة ليوم الأحد.

واستمرارا للمشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ، ولاسيما في القرى المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون لمبادرة (عينك فى عنينا) للحد من مسببات العمى والتي نظمتها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية ومؤسسة حياة كريمة وذلك بقرية سبيل مكى بمركز كوم أمبو والقرى المجاورة لها.

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وكان لقى عجوز مصرعه أسفل عجلات قطار السكة الحديد أثناء ذهابه إلى مقر عمله بقرية الشراونة في إدفو بـ أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا من الأهالي بمصرع شخص يدعى مرغني م. أ. ع 63 عاما أسفل عجلات القطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة حتى الأول من نوفمبر القادم أمام المجموعة الوطنية للاستثمارات (المحمودية) المنفذة لمشروع أبراج سما أسوان، والمقام على كورنيش النيل ، والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى حوالى 70 % ويقع على مساحة 4960 م2، ويضم 10 أبراج سكنية بإجمالى 300 وحدة سكنية متعددة المساحات.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ للمشروع ، رافقه خلالها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، ومسئولى الجهات التنفيذية حيث يأتي ذلك فى إطار جهود المحافظة المبذولة لإنهاء المشروعات المتعثرة ومنها مشروع أبراج سما أسوان والذى لم يتم الانتهاء منه منذ 12 عاماً.

وفي سياق متصل قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إهداء 100 مروحة ضمن مبادرة "مروحة الخير" لتجهيز المدارس المستهدفة طبقاً لاحتياجاتها لتضاف إلى أكثر من 250 مروحة حائط كهربائية جانبية تبرع بها القيادات التعليمية ومديرى المدارس والمعلمين والإداريين لتوزيعها على المدارس التى تعانى من ضعف الإمكانيات وعدم وجود هذه النوعية من المراوح الكهربائية وخاصة أنها آمنة في استخدامها ويتم تركيبها بجانبى الفصل للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشاد محافظ أسوان بروح المسئولية والمشاركة المجتمعية من العاملين في المديرية والإدارات التعليمية والمدارس ، وحرصهم على توفير المناخ الملائم للطلاب وللعملية التعليمية بشكل عام وهو الذى يتوازى مع أدائهم للرسالة السامية بإعداد أجيال قادرة على التعامل مع معطيات العصر ورفع شأن وطنهم.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتعامل السريع والإزالة الفورية لحالة تعدى في المهد عبارة عن بناء بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 2000 م2 مخصصة لإنشاء مركز شباب قرية القارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة التسهيلات وإزالة أى عقبات ، مع توفير المساحات اللازمة من الأراضى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) .

فيما قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهات المختصة بقطع المرافق العامة من أول ديسمبر القادم عن أى عقار أو مبنى لواضعى اليد من الذين لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة، لإنهاء إجراءات التقنين وبالتالي إضفاء قانونية ومشروعية التصرف في هذه العقارات والأراضى في معاملات البيع والشراء، وهو الذى سيتوازى مع تكثيف حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يأتي ذلك فى فرصة أخيرة أمام أصحاب واضعى اليد وحثهم على إنهاء إجراءات التقنين.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه بداية من يناير 2022 سيتم استرداد تلك الأراضى التى لم يتم إنهاء إجراءات التقنين لها بما عليها من مبانى أو منشأت ضمن جهود الدولة لاسترداد حق الشعب وإرساء سيادة القانون وخاصة فى ظل تقاعس وعدم تفاعل بعض المواطنين من واضعى اليد من التسهيلات التى قدمتها الدولة والحكومة والمحافظة منذ عام 2017 وحتى الآن، وهو الذى لن يسمح به وسيتم مواجهته بكل حزم للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في أراضى الدولة.

وفي سياق اخر، وفى تدخل إنسانى وإستجابة سريعة لحالة الطفل أحمد مصطفى عبد العزيز 13 سنة والذى يعانى من غرغرينة فى الرجل اليمنى عقب نشر حالته الصحية على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " ، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالتعامل السريع مع حالة الطفل حيث أكد كل من الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان ، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة على أنه سيتم الفحص الطبي والتشخيص الفوري لحالة الطفل أحمد مصطفى ، والعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة ، وخاصة أن الفحوصات الطبية التي ستتم له ستحدد الأسلوب المناسب للعلاج .

تعرف على أبرز أحداث محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة ليوم الأحد

تعرف على أبرز أحداث محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة ليوم الأحد

تعرف على أبرز أحداث محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة ليوم الأحد

تعرف على أبرز أحداث محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة ليوم الأحد