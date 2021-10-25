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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة طنطا: أملنا القضاء على الأمية بشكل تام في الغربية خلال 5 سنوات

صدى البلد

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا للتعليم والطلاب، إن الجامعة حصلت على المركز الأول في محو أمية حوالي 12 ألف مواطن، معقباً: "محو الأمية هو إلتزام وواجب أخلاقي على كافة مؤسسات التعليم".

وأضاف محمد حسين في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا النجاح كان أطرافه عبارة عن مثلث من 3 أضلاع، الضلع الأول كان جامعة طنطا، والضلع الثاني كانت الهيئة العامة لتعليم الكبار، والضلع الثالث والأهم هو شباب جامعة طنطا، وهو ما يراهن عليه الرئيس السيسي .

وتابع نائب رئيس جامعة طنطا للتعليم والطلاب قائلاً: "شباب جامعة طنطا هما اللي قدروا يحققوا هذه المعجزة .. ننتظر منهم الكثير، على الرغم من حصول جامعة طنطا على المركز الأول".

وأكمل محمد حسين أن جامعة طنطا وضعت خطة للقضاء على الأمية في محافظة الغربية، معقباً: "أملنا القضاء على الأمية بشكل تام في الغربية خلال 5 سنوات"، مشيراً إلى جامعة طنطا وضعت حوافز للطلاب فيما يخص محو الأمية، وتخفيض 70% من مصروفات الطالب الجامعية، وسكنه أيضاً.

جامعة طنطا الأمية محو امية الهيئة العامة لتعليم الكبار الرئيس السيسي محافظة الغربية

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