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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مختبرات معملية بجامعة صينية تنتهي بانفجارات مأساوية

صدى البلد

كانت نهاية المختبرات المعملية في الصين مأساوية للغاية، فقد لقي شخصان مصرعهما وأصيب تسعة في انفجار معمل في أعلى جامعة طيران وطنية في الصين، حيث وقع الانفجار فى حرم طريق جيانغجون بجامعة نانجينغ للملاحة الجوية والملاحة الفضائية.

تُعرف الجامعة في الدولة الشيوعية بأنها مهد تكنولوجيا الفضاء، وانتقلت خدمة الإطفاء في المدينة إلى هناك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وكتبت الجامعة عبر صفحتها على "تويتر":"مات شخصان وأصيب تسعة،ومازال التحقيق جاريا فى سبب الانفجار وانتهت اعمال الانقاذ، وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت تصاعد عمود من الدخان من المبنى بعد الانفجار.

ليس هذا هو الانفجار الوحيد الذي حدث في معاهد البحوث في الصين هذا العام، في 31 مارس ، أدى انفجار معمل في معهد الكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في بكين إلى مقتل طالب دراسات عليا ، بينما أصيب ثلاثة طلاب في انفجار معمل في إحدى جامعات شنجهاي في عام 2016.

كما وقع الانفجار فى معمل بكلية الكيمياء والهندسة الكيميائية والهندسة الحيوية بجامعة دونغهوا، وفي 29 سبتمبر ، أُمرت الجامعة بدفع 1.62 مليون يوان لأحد الطلاب.

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نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الصينية: "يمكن لكليات الأمل إجراء تحقيقات السلامة في المختبرات لمنع أي مأساة من هذا القبيل"، لطالما طالب الكيميائيون في الصين بإدخال تحسينات على السلامة في المختبرات في المؤسسات البحثية بعد العديد من الحوادث السابقة التي عكست 'إهمالًا منهجيًا للسلامة.

الصين طيران الانفجار المختبرات المعملية

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