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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هذا لونه الحقيقي.. عالمة آثار تتوصل لهيئة الهرم الأكبر عند بنائه

صدى البلد

في محاولة لمحاكاة بناء الهرم الأكبر لمعرفة الهيئة التي كان عليها  قبل الالاف السنين، اتضح أنه عندما أعيد بناء الهرم رقميًا ليشبه ما كان سيبدو عليه بعد فترة وجيزة من بنائه قبل 4000 عام، بأنه كان لونه ناصع البياض ليس كما يبدو الآن.

 

تم بناء الأهرامات في وقت كانت فيه مصر واحدة من أغنى وأقوى الحضارات في العالم ، وهي من أكثر الهياكل التي صنعها الإنسان استثنائية في التاريخ، فقد استحوذ الهرم الأكبر على وجه الخصوص على اهتمام وتخيلات عدد لا يحصى من البشر على مر القرون. يعكس حجم هذه الإنشاءات الدور الفريد الذي لعبه الفرعون أو الملك في المجتمع.

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بينما بنيت الأهرامات من بداية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي في القرن الرابع الميلادي ، جاءت ذروة بنائها في أواخر الأسرة الثالثة، فقد استمر هذا حتى الأسرة السادسة تقريبًا ، في عام 2325 قبل الميلاد.

 

بعد أكثر من 4000 عام ، احتفظوا بالكثير من جلالتهم ، ولكن مع خلفية من العمارة الحديثة، فبينما يُنظر إلى الهرم الأكبرمن الشرق إلى الغرب، يظهر على ما يبدو صحراء لا نهاية لها ، ولكن عند النظر إليه من الغرب إلى الشرق يكشف عن مدينة ضيقة وملوثة في الخلفية.


وهذا يعني أن أهرامات اليوم هي في الغالب ذات لون غامق ومغطاة بالسخام "سواد الدخان"، والدليل على أن اللون الحقيقي للأهرامات هو اللون الأبيض فقد لا تزال العملية القديمة لإنشاء الطوب الذي يتكون منه الأهرامات تمارس حتى يومنا هذا.

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فقد تم تصوير العامل بالأحجار"علي حامد الحجري" وهو يعمل على كتلة من الحجر الجيري الذي بني منه الأهرامات، وأظهرت حرفة الرجل أنه من أجل أن يكون للهرم جوانب ناعمة ، يتم قطع الوجه الخارجي لكل كتلة بزاوية محددة، ثم يتم صقلها باستخدام الطوب الرملي والرمل الناعم كمادة كاشطة.

 

تهدف العملية إلى تنظيف الطوب وإظهار طبقاته الأساسية وترك السطح أملسًا ولونًا أبيض لامعًا.

 

قالت الدكتورة "جاكلين ويليامسون" إلى جانب الحجر الذي لم يتم تشغيله بعد: "يمكننا أن نرى الفرق بين الجانب غير المشغول والسطوع الأبيض المذهل للحجر الجيري المشغول"واكدت عالمة المصريات أنه الهرم كان ساطع وناصع البياض ولكن العوامل والضباب الدخاني حول لونه للأغمق.

الهرم الأكبر الهرم ناصع البياض

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