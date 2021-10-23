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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثمرة فوق شجرة تنهي حياة شقيقين بطريقة مأساوية

صدى البلد

كانت الفاكهة تتدلى من الشجرة الساكنة في حديقة الجدة قد أغرت الأحفاد لتناولها، ولكن لم تكتب لهم النجاة من الموت، فقد توفي الشقيقين بسبب تناول الفاكهة السامة حيث ظنوا خطأ بإنها تفاح.

قام الأشقاء البالغون من العمر خمس سنوات وثلاث سنوات بدس الفاكهة في حديقة جدتهم في 17 أكتوبر ، لكنهم بدأوا في التقيؤ بعنف بعد بضع ساعات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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أكل الطفلين "جوفران تشايا" و"أميرة جاسلي تشايا" من شجرة صغيرة تُعرف محليًا باسم "بولا دي تورو" أو "هويفو دي تورو" في قرية مونتيسيتوس في بلدية ريو دي أورو ، كولومبيا.

 

ذكرت وكالة الأخبار المحلية Noticias RCN أن الأسرة كانت تزور البلاد من موطنها الأصلي فنزويلا عندما مات الأطفال، وقال جارهم "خيسوس الياس فانيجاس": "اعتقد الأطفال أنهم تفاح وأكلوها، في ذلك الوقت ، لم يحدث شيء ، لكن بعد ساعات بدأوا في التقيؤ وظهرت عليهم جميع أعراض التسمم".

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تم نقل الأشقاء إلى مستشفى إميرو كوينتيرو كانيزاريس ، حيث مكثوا لمدة يومين ، وفقًا لمنفذ الأخبار المحلي إل بيلون، وقال والد الأطفال: "أكل الصبي ست فواكه والفتاة أربع، أخذناهم إلى المستشفى حتى يتمكنوا من العلاج ، حصلت الفتاة على مصل حتى تم إرسالها إلى وحدة العناية المركزة ، حيث توفيت".

 

قرر الوالدان طلب المساعدة من مكتب أمين المظالم في كولومبيا حتى يمكن نقل طفلهما المتبقي إلى مستشفى مجهز بشكل أفضل في مدينة كوكوتا، على الرغم من التصريح بالنقل ، أصيب الصبي بسكتة قلبية في طريقه وتوفي.

الشجرة حديقة الأحفاد الموت توفي الشقيقين الفاكهة السامة اخبار منوعات

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