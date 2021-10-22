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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مراسلة تتعرض لموقف شديد الحرج أمام الكاميرات

صدى البلد

في موقف شديد الحرج أمام كاميرات التليفزيون تعرضت مراسلة إخبارية لإصابات في قدميها، حيث قام ديك رومي بقرصها بشدة في أعلى قدمها وأصدر الديوك الآخرى ضجة تشبه أصوات ضاحكة.

كانت المراسلة "آنا ستيوارت" من CNN تقدم تقرير وتتحدث عن نقص العمال في المملكة المتحدة في مزرعة KellyBronze للديك الرومي في إسيكس عندما قام أحد الطيور المضحكة بـ قرصها في خلفيتها.

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مما جعل المراسلة تصرخ عن طريق الخطأ في صدمة ثم تنفجر من الضحك، وبعد أن قام الديك الرومي بقرصها تبعه الديوك الرومية التي تصدر أصوات عالية وضوضاء تبدو إلى حد كبير مثل الضحك.

وتركت المراسلة تتلقى العلاج من أثر القرص، فقد قالت: :"كانت القرصة مؤلمة للغاية"، ونشرت مقطع الفيديو على حسابها عبر تويتر وقد كتبت عليه تعليقًا:" ما فعله الديك الرومي بي، هو مصدر حقيقي للضحك".

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تمت مشاهدة المقطع أكثر من 23000 مرة وعلق العديد من المشاهدين على اللحظة المضحكة.

الحرج

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