في اليوم العالمي لـ التلعثم.. مشاهير ورؤساء هزموا الـ تأتأة

هناك من تقف الكلمات على طرف ألسنتهم دون أن تخرج الجملة متراصة بدل ذلك تخرج متقطعة يصيبها الـ "تأتأة"، لذا تم اختيار يوم 22 أكتوبر كـ يوم عالمي للتوعية بـ التلعثم، من أجل زيادة الوعي باضطراب طلاقة الكلام.

ويعود الغرض الأساسي من اليوم العالمي للتوعية بالتلعثم هو تغيير المواقف العامة والقضاء على التمييز المجتمعي تجاه الأشخاص الذين يتلعثمون.

بالإضافة إلى تعزيز احترام الذات وفرص الأشخاص الذين يتلعثمون للوصول إلى الأهداف والتطلعات، وبناء مجتمع وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار وتقوية العلاقة بين الباحثين والأشخاص الذين يتلعثمون والأطباء وأولياء أمور الأطفال الذين يتلعثمون أكثر من 70 مليون شخص حول العالم يتلعثمون.

فيما يعتبر التعلثم أثناء التحدث هو تكرير المقاطع أو الأصوات أو الكلمات، والأشخاص الذين يتلعثمون أيضًا يطيلون الأصوات أو يتعرضون لانقطاعات غير مرغوب فيها في حديثهم.

إنهم يعرفون ما يريدون قوله ، لكنهم غير قادرين على إنتاج تدفق طبيعي للكلام، يصيب هذا الاضطراب عادة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 سنوات. وهذا يحدث عندما ينتجون مهاراتهم اللغوية.

تشمل الأسباب الرئيسية للتلعثم الوراثة ، ونمو الطفل ، وعلم وظائف الأعضاء العصبية ، وديناميات الأسرة، ويعتقد الكثير من الناس أن الصدمة العاطفية أو المشاكل النفسية تسبب التلعثم.

النبأ السار هو أنه عندما يتم اكتشاف التلعثم مبكرًا ، يمكن علاجه بشكل كبير. واحدة من أفضل الطرق لعلاج التلعثم هي من خلال علاج النطق.

ولم يقف التلعثم عائقًا أمام البعض فقد أصبحوا قادة ومشاهير يظهرون على الشاشات، فمن بين هؤلاء المشاهير، مارلين مونرو وغيرها في القائمة الآتية

مارلين مونرو



جمال وأناقة وجاذبية كل هذا تمتعت به نجمة الإغراء الأمريكية "مارلين مونرو" ولكن كانت كلماتها تخرج متلعثمة من فمها، وقد عانت من هذا من طفولتها حتى مرحلة الثانوية، واستمر بعض الشيء عندما كبرت وقد يبدو ذلك واضحًا في بعض مشاهدها التمثيلية.



جو بايدن



ينضم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى قائمة المشاهير والقادة الذين أصيبوا بالتلعثم في صغرهم، فكانت كلماته متقطعة حتى انهى مرحلته الدراسية الإعدادية، وكان زملاؤه بالمدرسة يحملونه لقب "جو المعاق"، ولكن ها هو قضى على تلعثم الكلمات وتجاوزها.

صامويل جاكسون



"نشأت طفل أسمر يعاني من التلعثم والتأتأة" هكذا وصف نفسه الممثل الأمريكي الشهير، فقد عانى من التلعثم الشديد وتعرض للتنمر بسبب ذلك، ولكنه صب كل السخرية في دراسته ليحصل على أعلى الدرجات.

هزم صامويل التلعثم وأصبح نجم شهير ولكنها عادت إليه في إحدى المرات خلال تصوير بعض مشاهد "كابتن أمريكا"، وأصبح غي قادر على نطق الجمل بطريقة صحيحة.