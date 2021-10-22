عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في اليوم العالمي لـ التلعثم.. مشاهير ورؤساء هزموا الـ تأتأة

صدى البلد

هناك من تقف الكلمات على طرف ألسنتهم دون أن تخرج الجملة متراصة بدل ذلك تخرج متقطعة يصيبها الـ "تأتأة"، لذا تم اختيار يوم 22 أكتوبر كـ يوم عالمي للتوعية بـ التلعثم، من أجل زيادة الوعي باضطراب طلاقة الكلام.

ويعود الغرض الأساسي من اليوم العالمي للتوعية بالتلعثم هو تغيير المواقف العامة والقضاء على التمييز المجتمعي تجاه الأشخاص الذين يتلعثمون.

بالإضافة إلى تعزيز احترام الذات وفرص الأشخاص الذين يتلعثمون للوصول إلى الأهداف والتطلعات، وبناء مجتمع وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار وتقوية العلاقة بين الباحثين والأشخاص الذين يتلعثمون والأطباء وأولياء أمور الأطفال الذين يتلعثمون أكثر من 70 مليون شخص حول العالم يتلعثمون.

txt

أطفال الجرذان.. عادة تكبيل رؤوس الأطفال في أقفاص حديدية

txt

لا يقدر عليه البشر.. العثور على ثعبان ضخم بحجم ديناصور

فيما يعتبر التعلثم أثناء التحدث هو تكرير المقاطع أو الأصوات أو الكلمات، والأشخاص الذين يتلعثمون أيضًا يطيلون الأصوات أو يتعرضون لانقطاعات غير مرغوب فيها في حديثهم.

إنهم يعرفون ما يريدون قوله ، لكنهم غير قادرين على إنتاج تدفق طبيعي للكلام، يصيب هذا الاضطراب عادة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 سنوات. وهذا يحدث عندما ينتجون مهاراتهم اللغوية.

تشمل الأسباب الرئيسية للتلعثم الوراثة ، ونمو الطفل ، وعلم وظائف الأعضاء العصبية ، وديناميات الأسرة، ويعتقد الكثير من الناس أن الصدمة العاطفية أو المشاكل النفسية تسبب التلعثم.

النبأ السار هو أنه عندما يتم اكتشاف التلعثم مبكرًا ، يمكن علاجه بشكل كبير. واحدة من أفضل الطرق لعلاج التلعثم هي من خلال علاج النطق.

txt

عمره 900 سنة.. العثور على سيف عتيق في قاع البحر

txt

الصين تخترق الفضاء بـ أكبر محرك صاروخي في العالم

ولم يقف التلعثم عائقًا أمام البعض فقد أصبحوا قادة ومشاهير يظهرون على الشاشات، فمن بين هؤلاء المشاهير، مارلين مونرو وغيرها في القائمة الآتية

مارلين مونرو


جمال وأناقة وجاذبية كل هذا تمتعت به نجمة الإغراء الأمريكية "مارلين مونرو" ولكن كانت كلماتها تخرج متلعثمة من فمها، وقد عانت من هذا من طفولتها حتى مرحلة الثانوية، واستمر بعض الشيء عندما كبرت وقد يبدو ذلك واضحًا في بعض مشاهدها التمثيلية.


جو بايدن 


ينضم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى قائمة المشاهير والقادة الذين أصيبوا بالتلعثم في صغرهم، فكانت كلماته متقطعة حتى انهى مرحلته الدراسية الإعدادية، وكان زملاؤه بالمدرسة يحملونه لقب "جو المعاق"، ولكن ها هو قضى على تلعثم الكلمات وتجاوزها.

صامويل جاكسون 


"نشأت طفل أسمر يعاني من التلعثم والتأتأة" هكذا وصف نفسه الممثل الأمريكي الشهير، فقد عانى من التلعثم الشديد وتعرض للتنمر بسبب ذلك، ولكنه صب كل السخرية في دراسته ليحصل على أعلى الدرجات.

هزم صامويل التلعثم وأصبح نجم شهير ولكنها عادت إليه في إحدى المرات خلال تصوير بعض مشاهد "كابتن أمريكا"، وأصبح غي قادر على نطق الجمل بطريقة صحيحة.

 

 

يوم عالمي للتوعية بـ التلعثم

موضوعات متعلقة

أطفال الجرذان.. عادة تكبيل رؤوس الأطفال في أقفاص حديدية

لا يقدر عليه البشر.. العثور على ثعبان ضخم بحجم ديناصور

الصين تحطم قوانين الفيزياء بصاروخ يرهب العالم

مذاقه لذيذ.. زوجة تتغذى يوميًا على رماد جثة زوجها المتوفي

عمره 900 سنة.. العثور على سيف عتيق في قاع البحر

الصين تخترق الفضاء بـ أكبر محرك صاروخي في العالم

مئات الأطفال والكبار يطبقون حركات مسلسل لعبة الحبار Squid game بالشارع.. وهذا جزاء الخاسر

احتراق طائرة بعد تحطمها وبداخلها 21 شخصا في تكساس.. اعرف ماذا حدث لهم

ترشيحاتنا

نووي إيران.. أبرز ملفات لقاء بينيت وبوتين بـ سوتشي

بعوض مخيف يهدد أنحاء إيطاليا.. هل له علاقة بانتشار الفيروسات؟

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من السويس

لليوم الرابع على التوالي.. الجيش الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيجراي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

احتفالا بيوم البحرية.. انطلاق المهرجان الرياضي بقاعده جرجوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

الحكومة تنفي فرض غرامات على طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خصم 1% من أجور جميع العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

عينة DNA لحل اللغز.. العثور على جثة طفلة مخنوقة وملفوفة في سجادة بكرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ