الصين تخترق الفضاء بـ أكبر محرك صاروخي في العالم

تعتبر الصين واحدة من الدول التي تنافس بقوة في مجال الصواريخ والمعدات الثقيلة، وقد صرحت مؤخرًا بأنها أجرت تجارب على إطلاق أكبر محرك صاروخي في العالم وأكثرها تقدمًا.

وتم اختبار محرك الصاروخ الصلب المتآلف في شمال غرب البلاد يوم الثلاثاء ، ويبلغ عرضه أكثر من 11 قدمًا بقوة دفع تبلغ 500 طن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ووفقًا للعلماء في شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء المملوكة للدولة (CASC) ، فإن القياسات الهائلة تجعلها الأكبر من نوعها في العالم.

ويضيف أن أقوى محرك يعمل بوقود الصواريخ الصلبة في العالم هو نتيجة العديد من الاختراقات في كفاءة الوقود والتحكم في الطيران وتقنية إعادة اشتعال المحرك ، وفقًا للباحثين في معهد Xian لمعلومات الفضاء.

كان التطور السريع لتكنولوجيا الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في الصين مدفوعًا جزئيًا ببرنامج الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت ، وفقًا للباحثين في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق الصواريخ في بكين في دراسة أجريت العام الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الحكومية 'سي سي تي في': 'يمثل هذا النجاح زيادة كبيرة في قدرة الصين على التحمل الصلب وهو ذو أهمية كبيرة للتطوير المستقبلي لتقنيات مركبات الإطلاق الكبيرة والثقيلة".

وقال التقرير إن الصاروخ تم تصميمه بشكل مستقل من قبل أكاديمية CASC لتكنولوجيا الدفع الصلب للفضاء ، ووفقًا لـ CCTV ، فهو "ليس آمنًا وموثوقًا فحسب ، ولكنه أيضًا عالي الجودة ومنخفض التكلفة وسهل الاستخدام ودائم".

سيتم استخدام هذا المحرك الذي يبلغ وزنه 500 طن لتشغيل الجيل التالي من صاروخ Long March 9، الذي لا يزال قيد التطوير في نهاية العقد ، كما ذكرت صحيفة South China Morning Post في مايو.