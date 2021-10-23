اكتشاف مروع.. العثور على مقبرة جماعية سرية شاهدة على فظاعة هتلر

اكتشفت عالمة آثار بريطانية مقبرة جماعية ظلت سرًا نازيًا منذ الهولوكوست، فبين عامي 1941 و 1945 ، قتلت ألمانيا النازية والمتعاونون معها حوالي ستة ملايين يهودي في جميع أنحاء أوروبا، حيث قتلوا حوالي ثلثي السكان اليهود في أوروبا.

عشرات من معسكرات الاعتقال والإبادة تشمل أوشفيتز ، التي تضم أكثر من 40 معسكر اعتقال وإبادة مختلف ، بلزيك وتريبلينكا كل هؤلاء الثلاثة كانوا في بولندا المحتلة من قبل ألمانيا.

كشف فيلم وثائقي عن طبيعة وحجم معسكر تريبلينكا ، أحد أكثر المعسكرات دموية، والذي قد عمل بين 23 يوليو 1942 و 19 أكتوبر 1943 في غابة نائية شمال شرق وارسو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

كان المعسكر جزءًا من عملية راينهارد ، الاسم الرمزي لخطة أدولف هتلر لإبادة اليهود البولنديين ، وكانت المرحلة الأكثر دموية في الهولوكوست، وتم تقديمه في فيلم وثائقي لقناة سميثسونيان بعنوان 'Treblinka: Hitler’s Killing Machine' ، وقد كشفت الحفريات الأثرية الأولى على الإطلاق في موقع تريبلينكا عن الواقع المدمر لجرائم النازيين.

يقدر المؤرخون أن ما بين 700000 و 900000 يهودي قتلوا في غرف الغاز في تريبلينكا، إلى جانب 2000 شخص آخر من الروما، حيث مات عدد من اليهود في تريبلينكا أكثر من أي معسكر إبادة آخر إلى جانب أوشفيتز بيركيناو.

اعتقد النازيون أنهم دمروا تريبلينكا، وهدموا المباني وسووا الأرض وزرعوا مئات الأشجار، وقامت عالمة الآثار البريطانية في الطب الشرعي البروفيسور كارولين ستوردي كولز بزيارة أولية في عام 2007.

كانت "كارولين" تشتبه في أن الأدلة على الجرائم النازية ظلت تحت الأرض، لذلك استخدمت المهارات التي تعلمتها كجزء من دورها في العمل مع الشرطة للتحقيق في قضايا القتل الحديثة وحالات المفقودين، وبعد حصولها على إذن للتنقيب في الموقع ، شرعت كارولين في العمل.

وقال راوي الفيلم الوثائقي عن ذلك الاكتشاف بأنه فرصة فريدة لكشف عمل مصنع الموت الأكثر فتكًا للنازيين.

بعد عدة سنوات من زيارتها الأولى ، قادت عملية مسح ضوئي واكتشاف المدى (Lidar) للموقع المشجر، وهي طريقة تستخدم الليزر لقياس المسافة بين الأرض والأداة المحمولة بالطائرة.

يمكن الكشف عن المنخفضات والتلال في الأرض، وجدوا عددًا من المنخفضات غير المعروفة سابقًا ، والتي أرادت كارولين التحقيق فيها عن طريق حفر خنادق اختبار.

بعد خمس ساعات من العمل ، اكتشف أحد أعضاء الفريق فك ما بدا أنه طفل، وقالت كارولين:"أشعر بالغضب الشديد، إنها ليست مجرد عظام، إنه أمر مروع".

وفي غضون أيام ، عثروا على أكثر من 40 عظمة، واكتشفوا لاحقًا ممتلكات شخصية بما في ذلك المجوهرات والأواني ، وأسس بعض غرف الغاز ، والبلاط الذي كان من المحتمل استخدامه لتغطية أرضيات الغرف.

فيما تطابق البلاط أوصاف شهود العيان لأرضية غرف القتل. تم ختم كل بلاطة بنجمة داود، وقالت البروفيسورة كولز:" أن الموقع به سلسلة من المقابر الجماعية، قالت: 'إذا اعتقدوا أنهم أزالوا جميع الأدلة على جريمتهم ، فإنهم لم يفعلوا ذلك.".