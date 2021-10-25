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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 25-10-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 25-10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.2003 جنيه، والبيع 18.3591 جنيه.
 

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وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.505 جنيه، والبيع 21.6976 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.6343 جنيه، والبيع 12.7511 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4459 جنيه، والبيع 2.4678 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
 

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8712 جنيه، والبيع 1.8895 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8207 جنيه، والبيع 1.8381 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0538 جنيه، والبيع 17.2003 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.741 جنيه، والبيع 13.8715 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.6753 جنيه، والبيع 11.7861 جنيه.

الدولار الأمريكى الدولار العملات الاجنبية البنك الأهلى المصرى الجنيه المصري

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