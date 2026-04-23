عمرو فهمي يطالب الحكومة بخطة عاجلة لإصلاح قطاع القطن وزيادة الإنتاج

تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير وإصلاح منظومة القطن المصري، في ضوء ما يمثله القطن من قيمة تاريخية واقتصادية كبرى، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ارتبط اسم مصر بها عالميًا.



وأوضح فهمي خلال طلب المناقشة، أن منظومة القطن شهدت خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات التي أثرت على استقرارها، من بينها تذبذب أسعار التوريد وتأخر إعلانها بما ينعكس سلبًا على قرارات المزارعين، إلى جانب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، ومشكلات التسويق وتراكم المخزون في بعض المواسم، فضلًا عن الحاجة إلى دعم الصناعة المحلية للغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة، مشيرا إلى أهمية التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية وتحسين جودة التقاوي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق العالمية.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها وضع آليات واضحة لضمان سعر عادل ومعلن مسبقًا للمزارعين، وخطط تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، والتوسع في التصنيع المحلي بدلًا من تصدير القطن في صورته الخام، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز العلامة التجارية للقطن المصري عالميًا.



كما شدد النائب عمرو فهمي ، على ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي لدعم الفلاحين ورفع الإنتاجية، مع وضع جدول زمني عاجل ومعلن لصرف جميع المستحقات المتأخرة للمزارعين، مؤكدا أن دعم منظومة القطن لا يقتصر على محصول بعينه، بل يمثل دعما مباشرًا للفلاح المصري، والصناعة الوطنية، والاقتصاد القومي، مطالبًا بمناقشة هذا الملف المهم بحضور السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للوقوف على الإجراءات الحكومية الحالية وخطط التطوير المستقبلية.