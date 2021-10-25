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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الهاتريك.. محمد صلاح يشارك متابعيه صورا من مباراة مانشستر يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي صورا جديدة له من مباراة أمس و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهر محمد صلاح في الصورة و هو يحتفل بالفوز و ذلك بعدما تألق أمام مانشستر يونايتد وأحرز  هاتريك، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

 

وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع  محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.


ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع. 

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول الانجليزي مانشستر يونايتد انستجرام منتخب

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