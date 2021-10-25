بعد الهاتريك.. محمد صلاح يشارك متابعيه صورا من مباراة مانشستر يونايتد

نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي صورا جديدة له من مباراة أمس و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر محمد صلاح في الصورة و هو يحتفل بالفوز و ذلك بعدما تألق أمام مانشستر يونايتد وأحرز هاتريك، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.



ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.