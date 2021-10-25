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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بهندسة طنطا يحصد المركز الأول محليًا والـ 22 عالمياً بقائمة أفضل 2% من علماء العالم

أستاذ بهندسة طنطا
أستاذ بهندسة طنطا يحصد المركز الأول محليًا والـ 22 عالمياً ب

حصد الدكتور عبد النبي قابيل، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، المركز الأول محليًا على مستوى الجامعات المصرية فى جميع التخصصات والـ 22 عالميًا فى مجال الطاقة بقائمة أفضل 2% من علماء العالم على مستوى لعام 2021، طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية والذى أعلنته دار النشر الدولية السيفير أكتوبر الجارى.

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يذكر أن التصنيف يضم ما يقرب من 160 ألف عالم، في 149 دولة، وهو ما يمثل 2 % من العلماء في جميع أنحاء العالم، وتعتمد هذه الإحصائيات الصادرة عن قاعدة بيانات Scopus على عدة عوامل، أهمها عدد الاستشهادات، والمعامل والتأليف المشترك، والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية.

ويعتبر الدكتور عبد النبى قابيل، الأعلى فى النشر الدولى  بجامعة طنطا، حيث بلغ مجموع أبحاثه المنشورة فى كبرى المجلات العالمية أكثر من 450 بحثًا دوليا تختص بمجالين أساسين، وهما الطاقة الشمسية ومجال تحلية المياه، كما وصلت عدد الاستشهادات المرجعية لبحوثه بلغت أكثر من 10 آلاف فى قاعدة البيانات الدولية Scoups .

من جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا  أعضاء هيئة التدريس الفائزين، مؤكداً أن وجود 19 أستاذًا بجامعة طنطا في قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم تعكس تميزهم العلمي، بما يضمن لجامعة طنطا دعم قدرتها التنافسية بين نظرائها من الجامعات على المستويين العربي والدولي، متمنياً لهم مزيد من التقدم لرفعة الوطن وشأن الجامعة.

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حصل الدكتور عبد النبى قابيل، على جوائز جامعة طنطا الثلاث التشجيعية والتقديرية والتميز فى الأداء الجامعى، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق، وتم تكريمه من الرئيس السيسى فى عيد العلم عام 2014، وجائزة الباحثين العرب بالأردن، وجائزة خليفة التربوية للأستاذ المتميز فى البحث العلمى على مستوى الوطن العربى، والتى تُمنح لأستاذ واحد متميز فى البحث العلمى فى جميع التخصصات، كما كرمه الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ووزير مجلس شئون الرئاسة.

كما حصد مؤخرا جائزة الدكتور  محمد ربيع ناصر للعلوم التطبيقية لعام 2020، كما حصل على عضوية مجلس المياه والرى بأكاديمية البحث العلمى واستشاري تقيم الأثر البيئى بوزارة البيئة.

جامعة طنطا كلية الهندسة استاذ باحث المركز الأول محليا

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