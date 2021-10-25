عاجل
اقتصاد السعودية.. هيئة الصادرات تطلق الملتقى الأول للحسابات الاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا ختام رحلة سفينة النيل للشباب العربي بمشاركة 15 دولة بأسوان إسبانيا ضيف شرف مهرجان الدورة 44 من مهرجان Clermont-Ferrand مستشار وزيرة الصحة: فرق متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في الشوارع.. نواب: خطوة مهمة تسهم فى التيسير عليهم.. والتخلص من الأفكار السلبية التى يروجها البعض.. ومطالب بـ مراقبة عمليات صرف اللقاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يـ 782 جنيها.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 25-10-2021

أسعار الذهب بمنتصف
أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الإثنين 25-10-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين الموافق 24  أكتوبر 2021، استقرارًا في منتصف التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 894 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 782 جنيها لجرام الذهب الواحد.

خدمات تهمك| تعرف على أسعار الذهب والعملات والخضراوات والفاكهة

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين 25-10-2021


ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 670 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 521 جنيها للجرام.


أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  27,795 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو  6,256 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  893,714 جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب عيار 21 الجنيه الذهب جرام الذهب اليوم سعر الجرام عيار 24 عيار 18

ترشيحاتنا

حفل غنائي ضخم لـ مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بـ قصر عابدين |تفاصيل

مطلع 2022.. وزير البترول يكشف موعد ضخ الغاز إلى لبنان

بعد الحكم بإعدامه.. ذراع هشام عشماوي يكشف تفاصيل معسكر درنة

بي ام دبليو تطرح إصدارها الجديد من M2 الكوبيه في عيد ميلادها الـ 50

دعاء بعد صلاة الظهر مكتوب مستجاب.. 13 كلمة تضمن لك حسن الخاتمة

منظمة الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك يتقدمون بإشكال ضد عودة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ