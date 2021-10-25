مطلع 2022.. وزير البترول يكشف موعد ضخ الغاز إلى لبنان

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن موعد ضخ الغاز المصري إلى لبنان، قائلاً، إن مصر سترسل الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا أوائل العام المقبل 2022.



وقال وزير البترول طارق الملا، في تصريحات عبر وكالة “بلومبرج”، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2023، بفضل تحديث المصافي القائمة وإنشاء 7 مصافٍ جديدة كجزء من مشروع تبلغ تكلفته نحو 7 مليارات دولار.

وأوضح الملا، في مقابلة مع وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أثناء مشاركته في منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" أن المنشآت الجديدة ستكون قادرة على إنتاج 6.2 مليون طن سنويًا من المنتجات مثل البنزين والديزل.

وأضاف وزير البترول: "لسنا منتجاً كبيراً للنفط، لكننا نبلي بلاء حسناً في المنتجات المكررة، وبدلاً من استيراد المنتجات المكررة، نفضل استيراد النفط الخام وتكريره محليا".

وأوضحت "بلومبرج" ، أن مصر تتمتع بالفعل بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل "ظهر" العملاق في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015، وذلك بعد سنوات من تراجع الإنتاج الذي أجبرها على وقف معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال.



وقال وزير البترول المصري، مع نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى، تخطط مصر للتفاوض بشأن المزيد من صفقات البيع طويلة الأجل مع العملاء وتقليل اعتمادها على السوق الفورية.

وكشف الملا، أن مصر تبيع حاليًا حوالي 60٪ من الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل و 40٪ على أساس فوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر لأن تصبح مركزًا رئيسيًا لشحن الغاز إلى أوروبا، حيث يتزايد الطلب مع انتقال الحكومات من أنواع الوقود الأحفوري الأكثر تلوثًا مثل الفحم والنفط.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن هذه الاستراتيجية أصبحت أكثر إلحاحًا بسبب النقص العالمي في الغاز الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، وأكدّ الملا، أن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز أمر استثنائي وغير مستدام.