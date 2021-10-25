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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

صدى البلد

بعد أيام قليلة من ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي صور لنجمات مهرجان موسكو السينمائي والذي أقيم في إبريل الماضي حيث خطفت إطلالات نجمات موسكو أنظار الجميع والذي تم مقارنتها بإطلالات الفنانات في مهرجان الجونة.

 

إطلالات نجمات موسكو

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة كبية من صور نجمات مهرجان موسكو والتي وصفوها بالاحتشام والأناقة في حين إنهم وجهوا العديد من الانتقادات لنجمات مهرجان الجونة السينمائي وذلك بسبب إطلالاتهم الغريبة على الريد كاربت.

 

مقارنة بين مهرجان موسكو ومهرجان الجونة 

 

ووضع متابعي السوشيال ميديا، مهرجان الجونة السينمائي في مقارنة مع مهرجان موسكو السينمائي ووجهوا العديد من الانتقادات لما حدث خلال فاعليات مهرجان الجونة سواء من ناحية الإطلالات أو الحركات الغريبة التي افتعلها بعض النجوم بداعي لفت النظر وتصدرت التريند وقالوا أن ذلك يبعد عن هدف المهرجان ذاته.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أسباب خطف إطلالات نجمات مهرجان موسكو لأنظار الجميع من خلال الفيديو جراف التالي.

نجمات مهرجان موسكو مهرجان موسكو صور

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