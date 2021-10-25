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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

بقال يتحرش بطفلة
بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

واقعة تحرش تلو الاخرى وسلسلة لم تنتهي بالرغم من تشديد عقوبتها وزيادة حملات التوعية الا ان هناك بعض الحالات التي يواجهها المجتمع من حالات تحرش بالاطفال والتي تعد جريمة من ابشع الجرائم التي يتعرض لها الطفل وتبقى في ذاكرته طيلة حياته حيث وقعت جريمة جديدة بمنطقة الشيخ زايد ارتكب صاحب محل منظفات (بقال)  جريمته الشنعاء مع طفلة داخل المحل .

 

 

الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة


شاهدت الواقعة سيدة متواجد بالمحل اثناء ارتكاب الواقعة من قبل صاحب المحل و أبلغت الأهالي، في المنطقة التي وقعت بها حادثة التحرش بـ الطفلة الصغيرة في إحدى محلات المنظفات، في مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعلى الفور كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات واقعة التحرش بطفلة داخل محل بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واتهمته والدة الطفلة بالتحرش بها، تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.

عقوبة التحرش 

نصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة التحرش بـ قانون الطفل
نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه .

ونستعرض المزيدمن التفاصيل حول واقعة التحرش بطفلة بالشيخ زايد من خلال الفيديوجراف التالي.

الشيخ زايد بقال طفلة تحرش زايد

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